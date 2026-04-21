CRONACA
21 Aprile 2026 - 18.04

Veneto – Recuperate due ragazze sotto la Cima del Monte Sperone

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Attorno alle 13.20 la Centrale del Suem ha ricevuto la chiamata di due escursioniste bloccate in un punto ripido, incapaci di proseguire o ritornare sui propri passi, sotto la cima del Monte Sperone. Accertato che si trovavano in una posizione di sicurezza e geolocalizzate dal tecnico di Centrale, la loro posizione è stata comunicata al Soccorso alpino di Belluno, che ha provveduto a contattarle al cellulare per avere ulteriori informazioni. Le due 21enni belghe erano salite seguendo una traccia, che le aveva condotte sulla cresta est dello Sperone, la Costa Premula, 150 metri sotto la cima. Il percorso era però diventato quasi verticale e molto esposto e le ragazze si erano quindi fermate. Una squadra di 5 soccorritori ha risalito la via normale per poi scendere verso di loro e raggiungerle dall’alto, a mille metri di quota. Sinceratisi delle loro condizioni e appurato che stavano bene, i tecnici le hanno assicurate con una corda corta e con loro hanno iniziato la discesa fino ad arrivare sulla strada tagliafuoco sopra Sospirolo. Da lì le due escursioniste sono poi state riaccompagnate alla loro auto. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Recuperate due ragazze sotto la Cima del Monte Sperone | TViWeb Veneto - Recuperate due ragazze sotto la Cima del Monte Sperone | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy