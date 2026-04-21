Università di Padova prima in Italia per Valutazione qualità della ricerca

“Un risultato che conferma ancora una volta il valore straordinario del lavoro svolto dall’Università di Padova e dall’intera sua comunità accademica. Essere primi tra gli atenei statali italiani nella Vqr 2020-2024 non è solo motivo di orgoglio, ma dimostra nei fatti come investire nella ricerca significhi produrre conoscenza, innovazione e sviluppo per tutto il Paese. Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni alla rettrice Daniela Mapelli, ai ricercatori, alle ricercatrici e a tutto il personale dell’Ateneo, che si posiziona stabilmente al vertice delle classifiche nazionali, ottenendo risultati significativi che premiano l’impegno quotidiano del suo mondo accademico. Questo ulteriore traguardo rappresenta uno stimolo a proseguire con determinazione su una strada che si contraddistingue per qualità, apertura internazionale e dialogo con la società”.Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, plaude al risultato dell’Università di Padova, prima tra gli atenei statali italiani nella Valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 2020-2024, il sistema nazionale coordinato dall’Anvur che analizza i risultati dell’attività scientifica di università ed enti di ricerca. (PRESIDENTE-ISTRUZIONE)AGENZIA VENETO NOTIZIEUfficio Stampa della Giunta Regionale del VenetoPalazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia – tel. 041 279 2910 / 041 279 3395e-mail: ufficiostampa@regione.veneto.it – www.regione.veneto.it