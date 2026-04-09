Università di Padova prima in Italia nei finanziamenti UE. Il plauso del Presidente Stefani

“Il primato nazionale dell’Università di Padova nel bando della Commissione europea Horizon Europe, è la dimostrazione che il Veneto si conferma terra di innovazione, capace di competere e vincere ai massimi livelli internazionali. Essere primi in Italia e noni in Europa significa che qui la ricerca ha radici profonde e una visione che guarda lontano”.Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani si congratula per i risultati ottenuti dall’Ateneo patavino, che si è aggiudicato oltre 6 milioni di euro di finanziamenti per 14 progetti complessivi, nel bando della Commissione europea Horizon Europe, Azione Marie Sklodowska-Curie Doctoral Networks 2025.“Si tratta di un traguardo che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità regionale – prosegue il Presidente – e che testimonia la qualità e la competitività internazionale del nostro sistema universitario. L’Università di Padova si dimostra ancora una volta un motore fondamentale di sviluppo, capace di attrarre risorse, talenti e progettualità di altissimo livello”.“Voglio complimentarmi con l’Ateneo e, in particolare, con i ricercatori Edmondo Maria Benetti e Francesca Lorandi del Dipartimento di Scienze Chimiche – aggiunge Stefani –. I due progetti coordinati da Padova, Agripolys e Poly4ev, toccano i pilastri del nostro futuro: la sostenibilità ambientale, l’innovazione dei materiali, la transizione ecologica e l’efficienza della mobilità elettrica. Rispondere alle sfide del cambiamento climatico con materiali biodegradabili e nuove soluzioni sostenibili per migliorare le prestazioni e la durata dei veicoli elettrici è esattamente ciò di cui il nostro sistema produttivo e sociale ha bisogno”.“Il coinvolgimento di ben otto dipartimenti, dalle Ingegnerie alla Medicina, dalla Biologia alle Geoscienze, dimostra una capacità di fare rete e una trasversalità scientifica straordinarie. Questi fondi – conclude il Presidente – permetteranno a giovani dottorandi di formarsi in un ambiente d’eccellenza, consolidando il Veneto come hub d’innovazione capace di attrarre talenti e investimenti europei. Brava Unipd!”.(PRESIDENTE)AGENZIA VENETO NOTIZIEUfficio Stampa della Giunta Regionale del VenetoPalazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia – tel. 041 279 2910 / 041 279 3395e-mail: ufficiostampa@regione.veneto.it – www.regione.veneto.it