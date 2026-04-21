Staminali, un software dell’Università di Padova ne svela i segreti

Un team internazionale guidato da ricercatori dei dipartimenti di Fisica e Astronomia e di Biologia dell’Università di Padova, in collaborazione con i Max Perutz Labs di Vienna, ha sviluppato Ignite, un software di intelligenza artificiale capace di prevedere come le mutazioni genetiche influenzano il comportamento delle cellule staminali. Lo studio, dal titolo “Unveiling gene perturbation effects through gene regulatory networks inference from single-cell transcriptomic data”, è stato pubblicato sull rivista Plos Computational Biology.

Ignite — acronimo di Inference of Gene Network using Inverse kinetic Theory and Experiments — impara autonomamente a ricostruire le reti di comunicazione tra i geni analizzando i dati delle singole cellule, senza bisogno di esperimenti aggiuntivi.

A differenza dei metodi tradizionali, funziona come un simulatore virtuale capace di prevedere al computer cosa accade a una cellula se uno o più geni vengono alterati.

“Comprendere queste reti geniche è essenziale per prevedere come i cambiamenti genetici influenzano lo stato delle cellule, ma testarli sperimentalmente è spesso lungo e costoso — spiega Graziano Martello, del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. ANSA VENETO