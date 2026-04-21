SCUOLA - UNIVERSITÀ
21 Aprile 2026 - 12.43

Staminali, un software dell’Università di Padova ne svela i segreti

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un team internazionale guidato da ricercatori dei dipartimenti di Fisica e Astronomia e di Biologia dell’Università di Padova, in collaborazione con i Max Perutz Labs di Vienna, ha sviluppato Ignite, un software di intelligenza artificiale capace di prevedere come le mutazioni genetiche influenzano il comportamento delle cellule staminali. Lo studio, dal titolo “Unveiling gene perturbation effects through gene regulatory networks inference from single-cell transcriptomic data”, è stato pubblicato sull rivista Plos Computational Biology.
 Ignite — acronimo di Inference of Gene Network using Inverse kinetic Theory and Experiments — impara autonomamente a ricostruire le reti di comunicazione tra i geni analizzando i dati delle singole cellule, senza bisogno di esperimenti aggiuntivi.

A differenza dei metodi tradizionali, funziona come un simulatore virtuale capace di prevedere al computer cosa accade a una cellula se uno o più geni vengono alterati.
“Comprendere queste reti geniche è essenziale per prevedere come i cambiamenti genetici influenzano lo stato delle cellule, ma testarli sperimentalmente è spesso lungo e costoso — spiega Graziano Martello, del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Staminali, un software dell'Università di Padova ne svela i segreti | TViWeb Staminali, un software dell'Università di Padova ne svela i segreti | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy