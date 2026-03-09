Vicenza – Ingegneria apre le porte: open day venerdì 13

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza

Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria questo è il periodo delle grandi scelte: entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi? E in quest’ultimo caso, con quale percorso?

In questa prospettiva, le iniziative di orientamento non sono solo un’occasione di promozione per gli Atenei, ma rappresentano prima di tutto una preziosa opportunità per gli studenti di raccogliere informazioni utili e chiarirsi le idee.

Con questo obiettivo, il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (DTG) dall’Università degli Studi di Padova organizza in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, per venerdì 13 marzo presso la sede di viale Margherita, un open day dedicato ai corsi di laurea in Ingegneria con sede a Vicenza.

Secondo un format ormai ben collaudato che ha dimostrato di incontrare l’apprezzamento delle potenziali matricole, a partire dalle 14.45 si terranno in rapida successione le presentazioni dei corsi di Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto e Ingegneria Meccatronica. Successivamente, dalle 16.00 sarà possibile seguire tre brevi seminari tematici con lo spirito di offrire agli studenti una piccola anteprima dei contenuti dei percorsi di studio illustrati: il prof. Stefano Biazzo terrà un intervento sulla “trasformazione digitale nelle imprese manifatturiere”, mentre Prof. Paolo Boscariol parlerà dei “Cobot: i colleghi robot che stanno cambiando l’industria”, per concludere con l’intervento del prof. Alberto Fabrizi dal titolo “Dalla tavola periodica ai fumetti: i metalli come supereroi”.

L’incontro proseguirà alle 16.30 con una breve simulazione guidata per il TOLC-I, per aiutare le aspiranti matricole a prepararsi al test di ammissione, mentre a partire dalle 17.15 sarà possibile assistere ad una serie di dimostrazioni pratiche delle attività di laboratorio e raccogliere ulteriori informazioni presso l’infopoint.

La partecipazione all’open day è gratuita, con iscrizione online sul sito per le attività di orientamento del DTG: orientamentodtg.gest.unipd.it/eventi