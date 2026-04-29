Con “Gli Irriducibili”, in Bertoliana si parla di legge e di fuorilegge in Veneto

La Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, presenta sabato 9 maggio alle 17, a Palazzo Cordellina, contra’ Riale 12, il volume “Gli irriducibili. Inimicizie, violenza e banditismo in età moderna” di Claudio Povolo (Il Mulino, 2026).Durante l’incontro dialogheranno con l’autore Marco Bellabarba (Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Trento), Giovanni Chiodi (Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca) ed Edoardo Demo (Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Verona).Dove la legge bandiva gli uomini, nacquero i fuorilegge. Con questo assunto Claudio Povolo apre una ricerca sul banditismo nell’Italia dell’età moderna, con fuoco sui territori della Repubblica di Venezia tra XVI e XVII secolo.Il volume ricostruisce come, in quel periodo, il bando perdesse la sua funzione di mediazione nelle inimicizie familiari per assumere un carattere radicale: chi lo violava poteva essere ucciso impunemente da chiunque.Per fronteggiare una situazione sociale sempre più instabile, le autorità ricorsero a taglie e premi, alimentando la violenza privata e favorendo la nascita di “imprenditori della violenza”. Nella pianura veneta e in altri stati territoriali, banditi e cacciatori di taglie si fronteggiarono in un clima di conflitto permanente. Povolo mostra come repressione, cultura della vendetta e nuove concezioni dell’ordine sociale si intrecciassero, anticipando miti del fuorilegge e della giustizia privata.Claudio Povolo ha insegnato Storia delle istituzioni politiche all’Università di Venezia. Si occupa di storia della giustizia penale in età moderna e contemporanea. Per il Mulino ha curato “Processo e difesa penale in età moderna” (2007).Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.