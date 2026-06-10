Partita a Scacchi di Marostica, è arrivato il patrocinio del Ministero della Cultura 

MAROSTICA, 10 GIUGNO – È un momento straordinario per la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi e per l’Associazione Pro Marostica che la organizza. Due riconoscimenti importanti, arrivati a poca distanza l’uno dall’altro, segnano una tappa decisiva nel percorso di crescita e professionalizzazione di uno degli spettacoli più amati e attesi d’Italia.

Il primo è il patrocinio del Ministero della Cultura, ottenuto per l’edizione 2026 della Partita a Scacchi — in programma il 4, 5, 11 e 12 settembre. Un riconoscimento che consacra lo spettacolo tra le grandi produzioni dello spettacolo dal vivo italiano, confermandone il valore culturale e la rilevanza nazionale.

Il secondo è il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione Pro Marostica, disposto dalla Prefettura. Nelle motivazioni del provvedimento, la Prefettura ha rilevato espressamente come l’Associazione abbia dimostrato, nel corso degli anni, «capacità organizzativa, solidità economica e rilevanza culturale tali da porla in posizione peculiare nel panorama locale della promozione territoriale», sottolineando la complessità delle attività svolte, la consistenza del patrimonio gestito e la solidità delle relazioni istituzionali intrattenute. Il riconoscimento è stato definito «il naturale approdo di un percorso di crescita che ha progressivamente trasformato l’Associazione in un soggetto di rilevanza pubblica e promotore dell’immagine di Marostica a livello nazionale».

«I grandi risultati si conquistano — commenta soddisfatto il presidente dell’Associazione Pro Marostica, Simone Bucco. — Sono stati anni di crescita, investimenti, innovazioni e cambiamenti, e abbiamo lavorato perché anche la macchina organizzativa avesse radici profonde, in prospettiva futura. La cosa che ci inorgoglisce di più? Il riconoscimento della solidità dell’Associazione, un unicum nel panorama delle Pro Loco: segno che qualcosa di concreto abbiamo costruito. La Partita a Scacchi di Marostica è un patrimonio vivo.»

L’Associazione Pro Marostica, in convenzione con il Comune di Marostica, gestisce il Castello Inferiore e la Cinta Muraria, assicurandone l’apertura al pubblico, i servizi di accoglienza turistica e i laboratori didattici per le scuole.

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi 2026, opera di Mirko Vucetich, è promossa e realizzata da Associazione Pro Marostica, con la collaborazione e il patrocinio della Città di Marostica, con il patrocinio del Ministero della Cultura e il contributo della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza.

Main sponsor: BCC Veneta (Gruppo BCC Iccrea) | Official sponsor: Fieramente, Vimar | Sponsor: Pizzato Elettrica, Pedon, Gruppo UmTools, Busa Group, GP Impianti, Folber, Minuzzo | Media partner: RTL 102.5 Hit Radio

Prevendite disponibili su www.marosticascacchi.it

LA PARTITA A SCACCHI DI MAROSTICA A PERSONAGGI VIVENTI

Venerdì 4 settembre 2026, ore 21

Sabato 5 settembre 2026, ore 21

Venerdì 11 settembre 2026, ore 21

Sabato 12 settembre 2026, ore 21

CARTELLA STAMPA: COMUNICATI, IMMAGINI, VIDEO

https://bit.ly/PartitaScacchi2026

Informazioni:

Associazione Pro Marostica – Piazza Castello 1 – Marostica

t. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it – www.marosticascacchi.it

Ufficio stampa Associazione Pro Marostica:

Mabi Comunicazione – Mara Bisinella – t. 339.6783954 – mara.bisinella@mabicomunicazione.com

IN ALLEGATO: Simone Bucco con il maestro Valeriano Chiaravalle, autore della nuova colonna sonora dello spettacolo – La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi