Vicenza si accende dal 18 giugno: arriva il CaterRaduno 2026 insieme al Lumen Festival. Il programma giorno per giorno

Vicenza, 3 giugno 2026 – Dal 18 al 21 giugno Campo Marzo si trasformerà nel cuore pulsante della musica, dell’informazione e dell’impegno sociale con l’arrivo del CaterRaduno di Rai Radio 2, lo storico meeting estivo della trasmissione Caterpillar, che per la prima volta si intreccia con il Lumen Festival, dando vita a quattro giorni di eventi gratuiti tra concerti, talk, sport e iniziative culturali.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

Giovedì 18 giugno

Il CaterRaduno debutta alle 18:00 con l’iniziativa “SSN LOVERS – Portiamo una pizza al Pronto Soccorso“, un corteo che si dirigerà verso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza per portare una pizza al personale sanitario come ringraziamento e sostegno al Servizio Sanitario Nazionale.

Dalle 19:00, la festa si sposta per le vie del centro: una grande parata con il pubblico partirà da Piazza Castello, guidata dal ritmo travolgente della Funkasin Street Band, per fare poi il suo ingresso a Campo Marzo, sede del Lumen Festival.

Alle 19:45 i riflettori si accendono sul palco principale per la prima diretta nazionale di Caterpillar su Rai Radio 2, che ospiterà l’eclettica cantautrice MILLE, reduce da uno straordinario show al MI AMI Festival di Milano.

Dalle 21:30, spazio alla comicità tagliente della stand-up comedy con i set di FRAD e Xhuliano Dule, tra i comici più seguiti e amati nel genere. Chiusura della prima giornata prevista per la mezzanotte.

Venerdì 19 giugno

La giornata di venerdì si apre fuori campo alle 18:00 presso la Libreria Galla+Libraccio, dove la giornalista di guerra Barbara Schiavulli presenterà il suo potente volume “Voragini. Nella mente di vittime e carnefici” (Edizioni Radio Bullet).

Alle 19:45 torna la diretta nazionale di Caterpillar Radio2 sul main stage del Lumen Festival, scaldando i motori con gli ospiti Sì! Boom! Voilà!, il supercollettivo noise-punk formato da Roberta Sammarelli (Verdena), N.A.I.P., Giulio Ragno Favero, Davide Lasala e Giulia Formica, che si esibirà live alle 21:00. L’apice della serata sarà alle 22:00 con il concerto-evento dei Marlene Kuntz, trasmesso interamente in diretta nazionale su Radio2: la band celebrerà i trent’anni dell’album cult “Il Vile”, alternando la sua anima più cruda a pietre miliari del proprio repertorio.

A mezzanotte, l’aftershow sarà guidato dall’irriverente energia di Auroro Borealo, artista eclettico che si definisce “performer, cantautore, DJ, divulgatore, podcaster, discografico, stanco, ipocondriaco e povero”.

Sabato 20 giugno

Il sabato del CaterRaduno mette al centro l’inclusione e i diritti.

La mattina comincia alle 10 al Parco Giochi “Bambini del Mondo” con una partita di Calcio Camminato aperta a tutte e tutti (sfida “Veneto contro Resto del Mondo”), che permetterà di cimentarsi in una variante del calcio tradizionale in cui è severamente vietato correre. Nato in Inghilterra nel 2011, questa disciplina permette a persone di tutte le età di continuare a giocare, mantenersi in forma e divertirsi riducendo al minimo il rischio di infortuni. Sarà una mattinata incentrata sull’inclusività nello sport, perché a seguire si terrà anche una partita che vedrà coinvolta la società Vicenza Calcio Amputati, che ha di recente rappresentato e onorato la città di Vicenza in Europa, conquistando il terzo posto in Europa League come prima squadra non professionistica della competizione.

Un risultato prestigioso che conferma il valore sportivo e umano del nostro progetto, nato per promuovere inclusione, sport e nuove opportunità.

La società continua inoltre il proprio lavoro sul territorio Veneto e nazionale nella ricerca di nuovi atleti amputati da inserire in organico, offrendo attraverso lo sport una concreta seconda possibilità di vita, crescita e condivisione.

Per quanto riguarda la Squadra, siamo felicissimi della crescita corale del gioco e dell’unione del team

Alle 11:00, l’attesissimo talk con Don Luigi Ciotti (fondatore di Libera), accompagnato dalle coreografie sonore della Mosson Drum & Bugle Corps.

Dopo una piccola pausa pomeridiana, le attività riprendono alle 17:00 con “Bici di tutto il mondo, unitevi!“, una lunga ed emozionante pedalata cittadina a cura di veloCittà per riscoprire tutti quei luoghi di Vicenza che sono diventati veri e propri beni comuni grazie alle mobilitazioni dei cittadini.

La sera si passa alla grande musica d’autore (ingresso con biglietto): alle 20:30 si esibirà il giovane talento Nico Arezzo, seguito alle 22:00 dal live di Marco Castello, tra gli artisti più interessanti emersi nel panorama della musica indipendente negli ultimi anni, che presenterà il suo ultimo album “Quaglia Sovversiva” insieme a tutti i pezzi più amati del suo repertorio.

Dalle 23:45, la notte si chiude con l’aftershow firmato dal djset di Obsessive (chiusura ore 01:00).

Domenica 21 giugno – Sentieri Urbani, Costituzione e grandi balli

L’ultimo giorno di raduno inizia alle 10:00 con Sentieri Urbani, una speciale camminata guidata alla scoperta dei segreti di Vicenza a cura del CAI locale, con partenza e arrivo fissati al Lumen Festival.

Alle 11 l’area talk ospita Victoria Karam con la presentazione del suo libro (e progetto) “Volti Italiani”, una campagna di storytelling civile che racconta le storie di chi vive in Italia senza cittadinanza o ha dovuto lottare a lungo per ottenerla, per superare stereotipi e rimettere al centro le persone.

Spazio poi, alle 12, al “Picnic per la Costituzione” accompagnato dalla selezione di musica in vinile a cura del dj vicentino Moredauda. Il pomeriggio prosegue all’insegna dei ritmi estivi con il djset di Animal House a partire dalle ore 17, per culminare alle 21:00 con le sonorità elettroniche del format locale Vibin.

In contemporanea, nella straordinaria cornice del Teatro Olimpico di Vicenza – il più antico teatro coperto al mondo e capolavoro palladiano, si terrà uno spettacolo di chiusura del CaterRaduno, i cui dettagli saranno annunciati a breve.

Al Lumen Festival le porte chiuderanno a mezzanotte.

IL SECONDO TEMPO DEL LUMEN FESTIVAL

Concluso il lungo fine settimana in collaborazione con Rai Radio 2, la tredicesima edizione del Lumen Festival riaccenderà i riflettori a Campo Marzo da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, proponendo una seconda settimana ricca di esclusive, grandi ritorni e i migliori talenti della scena indipendente, rap ed elettronica nazionale.

Il 2026 segna anche l’importante traguardo del quinto anno di collaborazione con Banca delle Terre Venete, che si conferma main sponsor anche del Lumen Festival. Un traguardo che va ben oltre la semplice partnership e che testimonia, nei fatti, l’identità di un istituto che è, per definizione e per scelta, una banca del territorio e per il territorio. Sostenendo la crescita del festival, Banca delle Terre Venete rinnova il proprio impegno concreto a favore della cultura, dei giovani e della valorizzazione della comunità locale, trasformando la sinergia istituzionale in un valore condiviso per tutto il tessuto veneto.

Si riparte quindi mercoledì 24 giugno con il concerto di Tutti Fenomeni (Giorgio Quarzo Guarascio), una delle figure più colte e originali del panorama indipendente, capace di miscelare citazioni pop e riferimenti d’autore. L’artista romano presenterà il suo ultimo lavoro “Lunedì”, prodotto da Giorgio Poi, che segna una svolta orchestrale nella sua carriera. Ad aprire la serata saranno le irossa, giovanissima band torinese a cavallo tra post-punk e art-rock che ha già conquistato la critica.

Giovedì 25 giugno il palco sarà interamente dedicato ai migliori talenti del rap con Ele A, la rapper donna più seguita e amata d’Italia, reduce dal successo del suo primo album ufficiale “Pixel”, e Promessa, classe 2003 milanese che si è imposto come uno dei profili più credibili della scena urban con l’album “Morendo ad occhi aperti”. La serata sarà inaugurata dalla rapper vicentina Nyiama e dal padovano Gio Fog, vincitore dell’Underdog Contest.

Venerdì 26 giugno sarà la volta di una serata evento imperdibile per il pubblico locale: l’unica data di reunion dal vivo della Sugo Gang, il collettivo vicentino che tra il 2017 e il 2018 ha segnato l’esplosione della trap in Italia. Sul palco torneranno insieme Mambolosco, Nashley, Edo Fendy, Kerim e il produttore Nardi, anticipati dal freestyle di Rimerie Vicentine e dal dj set tematico Back To 2016.

Il weekend conclusivo vedrà protagonista, sabato 27 giugno, l’approccio sperimentale ed etereo all’elettronica di okgiorgio (Giorgio Pesenti), musicista e produttore bergamasco tra i più interessanti della nuova scena internazionale. Prima di lui si esibirà Nashley, in una veste che abbraccia indie e pop, mentre la notte si chiuderà con l’afterparty curato dal collettivo dance vicentino èora.

La tredicesima edizione si congederà domenica 28 giugno con una grande festa a offerta libera che vedrà salire sul palco i Casino Royale. La storica formazione milanese celebrerà il 30º anniversario di “Sempre più vicini”, un album fondamentale che ha segnato la storia della musica alternativa italiana unendo ska, post-punk ed energia pura.

Accessibilità e Sostenibilità: Anche per la seconda settimana di programmazione, Lumen Festival persegue l’obiettivo di mantenere la cultura accessibile a tutti, proponendo biglietti giornalieri su TicketSms al prezzo di 12 euro + ddp e abbonamenti completi a 49 euro + ddp. In ottica green, si rinnova la collaborazione con Un Posto in Cui Tornare per l’attuazione di pratiche ecologiche e di sensibilizzazione del pubblico all’interno di Campo Marzo.