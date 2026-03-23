Città gemellate di Vicenza, terminata la settimana degli scambi scolastici e sportivi

Una settimana intensa e ricca di significato per Vicenza, all’insegna degli scambi scolastici e sportivi con le città gemellate, che ha visto studenti e atleti europei protagonisti di incontri istituzionali, attività didattiche e momenti di scoperta del territorio.Ad aprire il programma è stato, lo scorso fine settimana, lo scambio sportivo con la delegazione di quindici atleti della Athlétisme Haute Savoie Annecy, ospiti dell’Atletica Vicentina, che hanno partecipato con entusiasmo alla StrAVicenza, distinguendosi anche per la loro energia e partecipazione.A guidare la delegazione francese l’allenatrice Virginie Philippe, mentre ad accoglierli per Atletica Vicentina il dirigente Marcello Ghilardi e la presidente Barbara Lah. La partecipazione alla gara è stata anche l’occasione, per i cugini di Oltralpe, per visitare per la prima volta Vicenza, e per vivere la città anche come turisti, per tornare a casa carichi di entusiasmo per l’esperienza vissuta.Il rapporto tra le due società, avviato lo scorso anno con la reciproca partecipazione alle rispettive competizioni, è oggi in costante crescita. Proprio nelle scorse settimane Atletica Vicentina e Annecy hanno partecipato congiuntamente a un bando europeo Erasmus+, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente lo scambio e ampliarlo anche ai settori giovanili, ad esempio attraverso l’organizzazione di campi estivi.Nel corso della settimana si sono poi svolti gli scambi scolastici, con l’arrivo di due delegazioni studentesche, accolte dalle famiglie e dagli istituti partner vicentini per un soggiorno di cinque giorni.Martedì 17 gli studenti del liceo Fauré di Annecy, in scambio con il liceo Fogazzaro, e quelli del Kepler Gymnasium di Pforzheim, ospiti dell’istituto Piovene, sono stati ricevuti in Consiglio comunale dal consigliere delegato ai gemellaggi Elia Pizzolato, che ha fatto da anfitrione, presentando agli ospiti Vicenza, le sue bellezze artistiche, la sua storia e la sua identità culturale, con un approfondimento sulle figure di Andrea Palladio e Antonio Pigafetta, simboli del contributo di Vicenza alla storia europea e mondiale.«Questo fiorire di scambi scolastici e sportivi, che coinvolgono i giovani delle città gemellate, dimostra la rilevanza dei gemellaggi quando sanno offrire occasioni concrete di crescita – ha dichiarato il consigliere Elia Pizzolato –. Si tratta di esperienze che promuovono la scoperta dell’Europa e favoriscono lo sviluppo di una mentalità aperta e internazionale. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno costante di insegnanti, allenatori e dirigenti, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento».Durante la loro permanenza, i ragazzi hanno partecipato alle lezioni insieme ai coetanei vicentini e preso parte ad attività di scoperta del territorio, con visite anche a Venezia e Verona. Gli scambi rappresentano inoltre un’importante occasione di crescita linguistica: gli studenti francesi e tedeschi hanno infatti l’italiano nei loro rispettivi corsi di studio e sono stati accompagnati in Italia dai rispettivi insegnanti di lingua, mentre gli studenti vicentini approfondiscono il francese al Fogazzaro e il tedesco al Piovene.A completare il programma, una visita guidata organizzata dall’ufficio gemellaggi del Comune, che ha portato le delegazioni alla scoperta dei principali monumenti cittadini, tra cui il meraviglioso Teatro Olimpico.