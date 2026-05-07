Al Teatro Comunale di Vicenza tornano i Momix con “Botanica – Season 2”: tre serate dal 12 al 14 maggio

Tre appuntamenti imperdibili con la grande danza internazionale al Teatro Comunale di Vicenza: martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio alle ore 20.45 in Sala Maggiore va in scena Botanica – Season 2, il nuovo spettacolo della celebre compagnia americana Momix, fondata da Moses Pendleton.

Le tre date sono fuori abbonamento e inserite nel programma di Danza in Rete Festival, rassegna dedicata alla danza contemporanea promossa dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza con il sostegno di una rete di istituzioni culturali e operatori del settore.

Uno spettacolo già sold out

L’attesa per il ritorno dei Momix a Vicenza è stata altissima: i biglietti per tutte e tre le repliche risultano esauriti da tempo. È comunque attiva una lista d’attesa attraverso il sito ufficiale del festival.

Il ritorno della compagnia americana rappresenta un evento molto atteso: l’ultima esibizione al Comunale risale al 2019. Con Botanica – Season 2, il pubblico ritrova uno dei lavori più iconici del repertorio Momix, in una versione completamente rinnovata.

“Botanica – Season 2”: danza, illusioni e natura

Lo spettacolo, ispirato alle Quattro Stagioni di Vivaldi e originariamente creato nel 2009, non è un semplice revival ma una nuova elaborazione scenica e visiva. Dodici danzatori-acrobati danno vita a un universo in continua trasformazione: insetti, fiori, alberi e paesaggi immaginari si alternano in un flusso visivo arricchito da proiezioni tridimensionali e nuove soluzioni tecnologiche.

L’opera si sviluppa in due atti per una durata complessiva di circa un’ora e mezza e si distingue per l’assenza di una narrazione lineare, privilegiando suggestioni visive e metamorfosi continue.

“Più che una ripresa, questo secondo capitolo fa rifiorire Botanica”, spiega il fondatore e direttore artistico Moses Pendleton, sottolineando come il palcoscenico diventi un “terrario vivente” in cui danza e natura si fondono.

Un’esperienza visiva e sensoriale

La cifra stilistica dei Momix resta quella dell’illusione scenica: corpi, luci e oggetti creano immagini in continua evoluzione, accompagnate da una colonna sonora che spazia da Vivaldi a Peter Gabriel, fino a composizioni elettroniche contemporanee.

Lo spettacolo, pur nella sua forte componente visiva e tecnica, mantiene un approccio leggero e coinvolgente, con l’obiettivo dichiarato di sorprendere e affascinare il pubblico.

Il festival e le informazioni sui biglietti

Botanica – Season 2 si inserisce nella nona edizione del Danza in Rete Festival, diretto da Pier Giacomo Cirella, Loredana Bernardi e Alessandro Bevilacqua.

Nonostante il sold out, restano attive le modalità di acquisto per eventuali disponibilità tramite lista d’attesa. In precedenza, i biglietti erano acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, oppure telefonicamente allo 0444 324442 nei giorni e orari di apertura (16.00–18.00), oltre che online sul sito ufficiale www.festivaldanzainrete.it.

I prezzi erano fissati a 47 euro per il settore A (file AA–L) e 38 euro per il settore B (file M–Y), con riduzioni dedicate agli studenti universitari in possesso di VI-University Card (biglietto unico a 7 euro). Possibile anche il pagamento tramite Carta del Docente e Carte della Cultura.

Un ritorno che celebra la natura

Con Botanica – Season 2, i Momix propongono un viaggio scenico che celebra il ciclo vitale e il rapporto tra uomo e natura, trasformando il palcoscenico in uno spazio di meraviglia e immaginazione, tra danza, illusionismo e poesia visiva.