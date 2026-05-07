Vicenza: quasi 200 attraversamenti pedonali illuminati entro il 2027

di Giuseppe Balsamo, redazione web

VICENZA – Nuovi attraversamenti pedonali illuminati e segnaletica innovativa lungo le strade più trafficate della città. Il Comune di Vicenza accelera sulla sicurezza stradale grazie a un finanziamento ministeriale da 421 mila euro destinato alla messa in sicurezza di 28 passaggi pedonali distribuiti in diversi quartieri cittadini. (la mappa)

Il progetto, presentato dall’assessore alla mobilità Cristiano Spiller, punta soprattutto a migliorare la visibilità nelle ore serali e notturne lungo arterie particolarmente frequentate come strada Marosticana, strada Pasubio, viale Trieste e strada Padana verso Padova.

Nel dettaglio, 23 attraversamenti saranno dotati di illuminazione dedicata a led e di una nuova segnaletica sperimentale, mentre altri cinque passaggi già illuminati verranno aggiornati con la nuova cartellonistica.

«L’amministrazione comunale – ha commentato l’assessore Spiller – è molto sensibile al tema della sicurezza stradale, che tocca da vicino tutta la cittadinanza. In questi anni sono stati fatti molti interventi per rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali. A inizio mandato gli attraversamenti illuminati erano 83. Oggi, grazie anche alla programmazione di chi ci ha preceduto, sono 170. Con questo ulteriore finanziamento ministeriale di 421 mila euro riusciamo a intervenire su altri 23 attraversamenti, portando a 193 il numero dei passaggi pedonali con illuminazione dedicata entro la fine dell’anno prossimo».

Gli interventi interesseranno tre attraversamenti in strada Padana verso Padova, uno in viale dello Stadio, quattro tra viale Venezia e la stazione ferroviaria, uno tra viale Sant’Agostino e via Vaccari, due tra corso Santi Felice e Fortunato e via Torino, tre in via Battaglione Framarin, uno in viale Trieste, due in strada Maddalene, tre in strada Marosticana, due in strada Pasubio, uno in strada Postumia, uno in strada Ca’ Balbi e uno in via Fratelli Bandiera, davanti all’ex Motorizzazione Civile.

La nuova segnaletica sperimentale sarà installata anche su attraversamenti già illuminati: uno in viale Riviera Berica, due tra viale Trieste e via Turra, uno in corso Santi Felice e Fortunato e uno in via Fratelli Bandiera, in corrispondenza delle celle mortuarie.

L’intervento nasce dall’adesione del Comune al piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato al potenziamento della segnaletica verticale prioritaria. Oltre ai nuovi impianti di illuminazione a led, verranno installati segnali sperimentali per aumentare la visibilità di pedoni e ciclisti.

«Gli interventi riguardano prioritariamente strade molto trafficate e con criticità segnalate anche dai cittadini – ha aggiunto Spiller –. Non manco però di ribadire l’invito a tutti gli utenti della strada ad adottare comportamenti responsabili e prestare sempre la massima attenzione».

Approvato il progetto esecutivo, il settore Mobilità, trasporti e infrastrutture dovrà ora procedere con l’affidamento dei lavori. L’obiettivo del Comune è completare l’installazione della nuova illuminazione e della segnaletica entro il 2027.