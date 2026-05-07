Noventa Vicentina, pronti Ospedale e Casa della Comunità: lavori al termine e open day per i cittadini

di Giuseppe Balsamo, redazione web

NOVENTA VICENTINA – Si avvicina il traguardo per il nuovo polo sanitario di Noventa Vicentina. Il 18 maggio è infatti prevista la conclusione dei lavori dell’Ospedale di Comunità, mentre per la Casa della Comunità restano solo alcune finiture esterne. Sono già in corso i collaudi tecnici necessari per ottenere, entro poche settimane, i decreti autorizzativi che consentiranno l’attivazione della struttura.

L’aggiornamento è stato al centro dell’incontro svoltosi ieri a Villa Barbarigo Rezzonico tra la Direzione dell’ULSS 8 Berica e i sindaci dei Comuni del bacino di utenza della futura Casa della Comunità. Presenti il direttore generale Peter Assembergs, il direttore dei Servizi Socio-Sanitari Achille Di Falco, il sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese e numerosi amministratori del territorio. A confermare la fase conclusiva dei lavori è stato il Responsabile Unico del Progetto, l’ingegnere Andrea Leonardi.

Durante la riunione sono stati illustrati i dettagli della nuova Casa della Comunità, che sorgerà all’interno del complesso ospedaliero Milani, sviluppandosi tra il piano terra e il primo piano dell’ala sinistra, su una superficie complessiva di 1.400 metri quadrati. La struttura sarà operativa sette giorni su sette, 24 ore su 24, grazie all’integrazione tra i servizi diurni e la Continuità Assistenziale.

All’interno saranno presenti tutti i servizi previsti dalla normativa, tra cui il Punto Unico di Accesso e l’Infermiere di Comunità, oltre ad alcuni servizi aggiuntivi dedicati in particolare alla presa in carico delle patologie croniche più diffuse, come quelle cardiologiche, neurologiche, pneumologiche e il diabete.

Sul fronte dell’organizzazione sanitaria, l’ULSS 8 Berica ha confermato di aver già individuato il personale che opererà nella nuova struttura, compresi i medici della medicina territoriale e gli Infermieri di Comunità, questi ultimi formati attraverso uno specifico Master in Infermiere di Famiglia e Comunità organizzato nella sede universitaria di Vicenza in collaborazione con l’azienda sanitaria.

È stato inoltre precisato che la nuova organizzazione non comporterà alcun depotenziamento dei presidi territoriali già presenti nelle varie sedi del comprensorio.

Illustrate anche le caratteristiche del nuovo Ospedale di Comunità, che sarà collocato al secondo piano del blocco degenze e disporrà di 24 posti letto. L’investimento complessivo per il polo sanitario di Noventa Vicentina ammonta a circa 6,7 milioni di euro: oltre 3,6 milioni destinati alla Casa della Comunità, di cui 3,2 finanziati con fondi PNRR, e più di 3 milioni per l’Ospedale di Comunità, interamente coperti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche del futuro dell’ospedale Milani, confermato come punto di riferimento strategico per l’area del sud-est vicentino.

«Questo è il primo di una serie di incontri già pianificati con i Sindaci di tutto il territorio, per condividere gli ultimi aggiornamenti sulla fase conclusiva dei cantieri PNRR – ha spiegato il direttore generale dell’ULSS 8 Berica Peter Assembergs –. Il loro coinvolgimento è infatti fondamentale, anche per far conoscere ai cittadini le nuove strutture, in particolare le Case della Comunità. A questo riguardo abbiamo anche discusso con i sindaci la possibilità di organizzare un open day per dare l’opportunità agli utenti di entrare e vedere ciò di cui tanto a lungo hanno sentito parlare».

Assembergs ha sottolineato come la nuova organizzazione rappresenti «una svolta storica», perché permetterà di portare sul territorio specialità oggi presenti soltanto in ospedale, rafforzando la continuità assistenziale tra ospedale e medicina territoriale. «A Noventa, tra l’altro, tale integrazione sarà ulteriormente agevolata dalla collocazione della Casa della Comunità all’interno dell’ospedale – ha aggiunto –. Vorrei con l’occasione ringraziare i Sindaci per la stretta collaborazione che hanno sempre dimostrato in questo percorso e confermare l’impegno dell’Azienda a investire ulteriormente sul polo sanitario di Noventa, anche con ulteriori progettualità future».

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese: «Come sindaci del territorio dell’Area Berica ringraziamo la Direzione dell’Ulss 8 Berica per questo incontro, che rappresenta un segnale molto importante. Su Noventa Vicentina sono stati fatti investimenti molto significativi, circa 6,7 milioni di euro per l’Ospedale di Comunità e la Casa della Comunità e l’Azienda ci ha garantito che entro l’estate ci sarà l’inaugurazione. Come Sindaci abbiamo dato la nostra piena disponibilità a far conoscere questa nuova realtà, perché fondamentale ora diventa l’informazione ai cittadini».