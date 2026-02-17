Un premio per le tesi di laurea dedicato a Giulia Cecchettin anche a Roma

Giovedì 12 febbraio scorso, presso la sala del Consiglio della facoltà di Economia, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha ospitato la cerimonia di consegna dei premi di laurea Giulia Cecchettin. L’iniziativa, nata per onorare la memoria della studentessa di Ingegneria Biomedica vittima di femminicidio nel 2023, rappresenta un pilastro dell’impegno dell’ateneo nella promozione della cultura del rispetto e delle pari opportunità, oltrepassando i confini delle singole discipline accademiche.

Il premio nasce dalla convinzione che la violenza di genere si combatta in ogni ambito del sapere. Come sottolinea la professoressa Barbara Martini, delegata del rettore alle pari opportunità e all’inclusione: “Le università hanno il compito di promuovere il pensiero critico. Questi premi mirano a veicolare una cultura di genere multidisciplinare: dal diritto all’economia, dalle scienze della vita all’ingegneria, fino all’ambito umanistico”.

Ospite d’eccezione dell’edizione 2026 è stato Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, che sottolinea l’importanza del legame tra la memoria di Giulia e il mondo accademico: “Vedere che il nome di Giulia continua a essere legato allo studio e all’impegno dei giovani è motivo di profonda gratitudine. Queste tesi sono segni concreti di una coscienza che sceglie il rispetto e la responsabilità. Giulia continua a vivere nelle idee di chi decide di costruire un futuro più giusto”.