ATTUALITA'
10 Marzo 2026 - 16.22

A Milano un murale per Giulia Cecchettin

REDAZIONE
Giulia che disegna un cuore su un foglio e la scritta ‘love = respect’: è questo il murale che Tvboy ha realizzato su un muro all’esterno del Mudec di Milano dedicata alla fondazione Giulia Cecchettin, nata, per volontà della famiglia della giovane rapita e uccisa dall’ex fidanzato, con l’obiettivo di combattere la violenza di genere. Alla realizzazione dell’opera di 3 metri per un metro e mezzo, domenica, era presente il padre di Giulia, Gino Cecchettin, che è anche presidente della fondazione. “Questo murale nasce da un incontro importante, che ha dato origine a un segno semplice e immediato: un cuore – afferma Tvboy – Un gesto istintivo che parla di amore sano, quello che non controlla, non ferisce e sa prendersi cura”
“Ringrazio Tvboy per la sensibilità e il rispetto con cui ha voluto ricordare Giulia – ha osservato Gino Cecchettin – vederla ritratta mentre disegna è particolarmente significativo: Giulia sognava di diventare illustratrice e di esprimersi attraverso l’arte, con la sua creatività e il suo sguardo gentile sul mondo”.
Nelle prossime settimane l’opera sarà messa in vendita dalla galleria Diodato e l’intero ricavato andrà alla fondazione Giulia Cecchettin.

