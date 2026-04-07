Addio Dubai, i super ricchi scelgono Milano

Secondo quanto riportato dal The Guardian, Milano sta emergendo come alternativa europea a Dubai per i super ricchi, attratti dall’Italia grazie a vantaggi fiscali e alta qualità della vita. Con gli Emirati Arabi Uniti sotto pressione per gli attacchi missilistici dall’Iran, molti investitori britannici stanno valutando la città lombarda come nuova base, approfittando del regime di tassazione forfettaria italiano.

Il sistema consente ai residenti stranieri che non hanno pagato tasse in Italia per almeno nove degli ultimi dieci anni di versare una somma fissa di 300.000 euro all’anno sui redditi esteri, una cifra relativamente modesta per gli ultra-ricchi. “L’Italia offre i migliori benefit: una tassazione fissa e un’elevata qualità della vita”, spiega Armand Arton, consulente per famiglie miliardarie che desiderano trasferirsi nel Paese.

Milano, già cuore finanziario e della moda italiana, sta vivendo un aumento di domanda da parte di acquirenti internazionali, con stime che indicano un incremento del 30-40% negli ultimi due anni. Gli esperti evidenziano anche come l’Italia abbia superato la reputazione di instabilità politica, con il governo attuale ritenuto affidabile dagli investitori.

L’arrivo di nuovi residenti benestanti sta facendo lievitare i prezzi immobiliari: alcune zone centrali, come Sant’Ambrogio, Brera e le Cinque Vie, registrano valori medi superiori ai 5.000 euro al metro quadro. Contemporaneamente, il settore dei servizi di lusso si sta adattando alla nuova clientela, con gallerie, club privati e hotel di fascia alta in espansione.

Nonostante l’attrattiva crescente di Milano, gli esperti sottolineano che Dubai continuerà a mantenere un ruolo rilevante come centro dell’élite globale, sebbene l’Italia offra ora un’alternativa concreta per chi cerca un mix di vantaggi fiscali e qualità della vita europea.

In sintesi, Milano sta rapidamente trasformandosi in una meta per chi cerca lusso, servizi internazionali e un regime fiscale favorevole, consolidando il suo ruolo tra le città più ambite dai super ricchi dopo Dubai.

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