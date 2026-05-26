Sono trissinesi gli studenti vincitori del prestigioso premio “Giovani e Impresa” di Camera di Commercio e Federmanager

TRISSINO, 26 MAGGIO – E’ made in Trissino l’idea vincitrice del prestigioso concorso per le scuole “Giovani e Impresa”, in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, Federmanager e Fondazione Sodalitas. Tra i ben 34 progetti presentati da diverse scuole della provincia a trionfare come Miglior Progetto Imprenditoriale è stato il business plan su “Fitbit Lab”, elaborato da un gruppi di allievi e allieve del quarto anno settore Panetteria e Addetti alle Vendite.

Divisi in gruppi, i ragazzi si sono messi in gioco come veri e propri manager del futuro, dando vita a dei Business Plan completi e innovativi. Non si sono limitati ai numeri: i loro progetti hanno toccato da vicino temi cruciali per il mondo di oggi, come l’inclusione sociale, l’attenzione al territorio e la sostenibilità ambientale – commenta il Direttore Claudio Meggiolaro. Alla fine, la giuria di Camera di Commercio, Federmanager e Sodalitas ha decretato che il business di un ristorante innovativo era il migliore tra tutti.

“FitBit Lab è un progetto di ristorante innovativo che unisce cucina tradizionale italiana e

alimentazione sana – spiegano Luca, Thomas, Michael, Federico e Abinhoor – l’obiettivo è offrire pasti gustosi, equilibrati e personalizzabili per clienti attenti al benessere fisico. Il locale propone opzioni vegane, vegetariane e senza glutine. Il progetto punta su marketing digitale, social network, collaborazioni con palestre e influencer fitness. Sono previsti programmi fedeltà come “FitPoints” e servizi innovativi tramite app e ordinazioni digitali. Il progetto si presenta come un’attività moderna, scalabile e orientata al futuro della ristorazione salutare”.

“Una soddisfazione enorme che non arriva per caso – commenta il Presidente della Fondazione Casa della Gioventù Claudio Rancan – il CFP Trissino consolida anno dopo anno questo primato: non è la prima volta, infatti, che i nostri studenti salgono sul gradino più alto del podio in questa competizione. Questo dimostra la qualità della nostra formazione e la straordinaria attitudine dei nostri ragazzi. Siamo fieri di coltivare uno spirito imprenditoriale così sano e visionario. Il commercio e l’artigianato del futuro sono in ottime mani: quelle dei nostri ragazzi! Complimenti a tutta la classe e ai docenti che li hanno guidati in questo percorso di eccellenza”.