Pleiadi, luna e montagne: la meravigliosa foto delle Dolomiti

Un’aureola di nuvole circonda la Luna creando un affascinante effetto di luce diffusa sulle cime delle Dolomiti venete.

La sottilissima falce di Luna crescente è anche accompagnata dalle Pleiadi, un ammasso di stelle visibile nella costellazione del Toro.La scena è stata catturata dall’astrofotografa italiana Alessandra Masi la sera del 19 aprile nel comune di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno.

“Le nuvole, che temevo potessero nascondere lo spettacolo, si sono invece trasformate in alleate – dice all’ANSA Masi, i cui scatti sono stati più volte selezionati dalla Nasa come foto del giorno (Apod) – dipingendo attorno a lei una suggestiva corona e rendendo l’istante ancora più spettacolare”.

La corona lunare è il fenomeno ottico generato dalla diffrazione, che avviene quando la luce incontra un ostacolo, In particolare, la luce solare, riflessa dalla Luna, passa attraverso le goccioline d’acqua che formano le nubi più alte e sottili della parte superiore dell’atmosfera e, poiché ogni frequenza della luce viene diffratta diversamente, i colori si scompongono creando un effetto simile a quello dell’arcobaleno, ma proiettato su una corona circolare.

A rendere lo spettacolo ancora più suggestivo c’è poi il fatto che la sera del 19 aprile la Luna si trovava in congiunzione con le Pleiadi e anche con il pianeta Venere, come evidenzia l’Unione Astrofili Italiani (Uai). L’ammasso delle Pleiadi è piuttosto vicino alla Terra, a circa 440 anni luce, e conta diverse stelle visibili a occhio nudo. ANSA VENETO<