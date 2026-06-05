Vicenza – Ricicleria Ovest aperta anche la domenica pomeriggio: più servizi dopo il recupero di 370 mila euro di evasione Tari

A Vicenza cambia l’orario della ricicleria Ovest e, per la prima volta, i cittadini potranno conferire i rifiuti anche la domenica pomeriggio. La novità entrerà in vigore dal 7 giugno e rappresenta una delle conseguenze più concrete dei risultati ottenuti dal nuovo sistema di accessi controllati introdotto un anno fa, che ha portato a una significativa riduzione dei rifiuti conferiti e al recupero di oltre 370 mila euro di evasione Tari.

L’amministrazione comunale e AIM Ambiente hanno annunciato che, in via sperimentale fino al 30 settembre 2026, la ricicleria Ovest di via delle Fornaci 5 resterà aperta ogni domenica dalle 9 alle 18 con orario continuato. Finora la struttura chiudeva alle 14.

L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità alle famiglie e ridurre le attese nei momenti di maggiore affluenza, soprattutto durante il periodo estivo quando molti cittadini approfittano del tempo libero per sistemare abitazioni, giardini e cantine.

I risultati del nuovo sistema di accesso

L’estensione dell’orario arriva dopo i risultati registrati dal sistema di controllo degli accessi entrato in funzione il 1° giugno 2025. Le regole prevedono che possano accedere alle riciclerie comunali soltanto i cittadini titolari di un’utenza Tari attiva e in regola con i pagamenti dei due anni precedenti. Per entrare è sufficiente esibire il codice fiscale presente sulla tessera sanitaria o sulla carta d’identità elettronica.

I dati raccolti nei primi dodici mesi mostrano numeri significativi.

Confrontando il periodo luglio 2025-maggio 2026 con lo stesso periodo dell’anno precedente, gli ingressi sono aumentati di oltre il 7%, mentre i quantitativi di rifiuti conferiti sono diminuiti del 19%.

Gli accessi registrati dal nuovo sistema hanno superato quota 134 mila. Parallelamente è diminuita la presenza di utenti non in regola con la Tari, passata da oltre il 15% al 7,2%.

Particolarmente rilevante il dato sul recupero dell’evasione: dei 4.167 utenti respinti dalle riciclerie perché non in regola con il tributo, il 69%, pari a oltre 2.900 cittadini, ha successivamente saldato il debito, consentendo di recuperare oltre 370 mila euro di imponibile.

Le riciclerie comunali svolgono un ruolo importante nel sistema di raccolta cittadino. Nel 2025 hanno infatti gestito quasi 8.500 tonnellate di materiali, pari a circa il 12% dei rifiuti complessivamente raccolti a Vicenza.

Baldinato: «Più comodità per le famiglie e maggiore equità»

L’assessore all’Ambiente Sara Baldinato sottolinea come il nuovo orario risponda alle esigenze dei cittadini.

«Con l’estensione dell’orario domenicale della ricicleria Ovest offriamo un servizio aggiuntivo ai cittadini in un momento dell’anno in cui le giornate si allungano e si ha più tempo per il riordino della casa e lo smaltimento dei rifiuti. Permettere il conferimento anche la domenica pomeriggio significa andare incontro alle reali esigenze delle famiglie, riducendo i tempi di attesa».

L’assessore evidenzia inoltre il legame diretto tra il potenziamento del servizio e il recupero dell’evasione.

«I dati ci confermano che la stragrande maggioranza dei vicentini è virtuosa: grazie ai controlli Tari abbiamo recuperato una cifra importante dall’evasione. Si tratta di risorse fondamentali che rientrano nelle casse comunali e che ci permettono di reinvestire in servizi migliori e più flessibili. Non vogliamo penalizzare nessuno, ma garantire equità: chi è in regola ha diritto a un servizio sempre più efficiente».

AIM Ambiente: «Risposta alla crescente sensibilità dei cittadini»

Soddisfazione anche da parte di Andrea Giuseppe Zanonato, amministratore unico di AIM Ambiente.

«L’attenzione e il continuo impegno dell’Azienda per un servizio adeguato alle esigenze e alle attese della cittadinanza si concretizzano oggi anche con questo ampliamento della disponibilità delle nostre strutture. Il nostro obiettivo è offrire una ulteriore opportunità ai nostri utenti che manifestano una crescente sensibilità nella raccolta differenziata, nel riuso e nella gestione dei rifiuti ingombranti».

Zanonato ha inoltre rivolto un ringraziamento agli operatori impegnati quotidianamente nella gestione delle riciclerie cittadine, sottolineandone la disponibilità e la professionalità.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di accesso e sulle disposizioni dedicate alle utenze non domestiche è possibile consultare il sito ufficiale di AIM Ambiente.