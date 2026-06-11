Ricerche in Val di Seren al momento senza esito

BELLUNO, 11 GIUGNO – Mentre le ultime squadre stanno rientrando, sono ancora senza esito le ricerche dell’escursionista di 68 anni, attesa invano ieri nella struttura che aveva prenotato per la notte ad Alano di Piave, dove doveva recarsi dopo aver completato la tappa del Cammino retico. Una cinquantina di persone hanno perlustrato oggi le diverse aree affidate loro, a cominciare dalla porzione di itinerario, che da località Stalle di Seren, da dove è partita ieri mattina alle 8, attraverso la Valle di Seren arriva alla Valle di Schievenin. A seguire sono stati verificati tutti i sentieri che la donna avrebbe potuto intraprendere per errore, comprese tracce più impegnative. Sono stati contattati Rifugi e malghe e l’autorità competente ha visionato le telecamere. Durante la giornata è emersa una segnalazione attendibile che indica la presenza dell’escursionista, con doppia cittadinanza inglese e neozelandese, a Caupo a mezzogiorno. Dopo il sorvolo dell’elicottero dei Vigili del fuoco, è intervenuto quello della Guardia di finanza di Venezia dotato di apparecchio Imsi Catcher che, perlustrando la valle di Seren ha dato indicazioni di alcuni punti, dove si sono mosse le squadre, senza purtroppo esito. Il campo base è fissato agli impianti sportivi di Rasai, se nelle prossime ore non dovessero emergere novità, la ricerca proseguirà anche domani.

Erano presenti il Soccorso alpino di Feltre e della Pedemontana del Grappa, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco. Sul posto i droni del Cnsas e dei Vigili del fuoco e le unità cinofile della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.