Rivoluzione nella raccolta differenziata del vetro: entrano in servizio 400 nuove campane più capienti

Il parco strutture per la raccolta dei rifiuti di AIM Ambiente continua a rinnovarsi in un percorso ben delineato che introduce ora due significative novità per la città di Vicenza. Infatti, è iniziata da un paio di settimane, per concludersi a breve, la sostituzione di tutte le 400 campane stradali della raccolta del vetro, ma soprattutto è entrato in servizio un nuovo automezzo altamente tecnologico, per un investimento complessivo, di concerto con la Capogruppo Magis, di oltre un milione di euro. Si tratta di una svolta nella modalità di gestione del vetro, improntata ad una rigorosa attenzione alla sicurezza di cittadini e operatori, alla qualità e all’efficientamento del servizio e, non ultimo, ad una maggiore rapidità dei tempi tecnici richiesti per lo svuotamento a vantaggio della fluidità della mobilità urbana.

Le nuove campane sono in acciaio, e non più in polietilene o vetroresina, con una capacità volumetrica di 3 mila litri, contro i 2.200 delle precedenti, con bocche di aperture per il conferimento su entrambi i lati. Particolari accorgimenti sono stati introdotti alla base delle strutture per evitare sversamenti che talvolta compromettevano la pulizia del suolo nelle isole ecologiche.

La novità più evidente riguarda però la gestione di queste strutture, ovvero le operazioni di svuotamento come si può notare già dal gancio dalla forma particolare posizionato nella parte superiore.

Infatti, il nuovo automezzo dedicato allo svuotamento rappresenta una vera svolta sia per le molte soluzioni tecniche introdotte a vantaggio della sicurezza dei cittadini e degli autisti, ma soprattutto per i tempi delle operazioni che assicurano maggior celerità (e quindi meno ingombro della carreggiata stradale), grazie alla tecnologia presente a bordo dell’abitacolo che da una media di 10 minuti, porta a meno di 2 minuti il tempo necessario per completare ogni singolo svuotamento.

Questa nuova modalità è un brevetto esclusivo elaborato all’interno di un progetto di evoluzione del sistema di raccolta automatizzata sviluppato da una azienda italiana leader nello smart waste management e attiva in oltre 20 Paesi nel mondo.

Progettato per rispondere alle esigenze delle città più congestionate e moderne, il sistema che presiede ai movimenti del braccio meccanico e a tutte le operazioni integra automazione avanzata, intelligenza artificiale, sensoristica intelligente e gestione digitale dei dati, così da portare la raccolta dei rifiuti verso un nuovo standard di efficienza, sicurezza e sostenibilità e per una celerità delle operazioni.

Il sistema consente la gestione completa delle operazioni da parte di un solo operatore direttamente dalla cabina di guida, riducendo tempi di raccolta, consumi, emissioni di CO2 e rischi operativi.

Tra gli elementi distintivi della nuova piattaforma figurano le telecamere a 360 gradi, i sistemi di riconoscimento automatico dei contenitori, l’assistenza avanzata all’operatore e l’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di apprendere costantemente dal servizio svolto migliorandone costantemente il servizio e della tracciabilità.

Dichiarazione di Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza:

“Oltre 400 nuove campane per il vetro che saranno tutte sostituite grazie all’intervento di oltre un milione di euro da parte di AIM Ambiente e di Magis. Queste nuove strutture non solo sono molto più sicure perché anche ignifughe, ma anche più capienti e più facili da manovrare nel momento in cui passano i camion, e quindi molto più sicure per il personale di AIM Ambiente. Si tratta di un passo avanti importante perché è grande la nostra attenzione in questi anni alla questione dell’igiene ambientale e dei rifiuti. E questo è un altro risultato decisamente importante per la città”.

Dichiarazione di Sara Baldinato, assessore all’Ambiente del Comune di Vicenza:

“La sostituzione di tutte le campane del vetro nel nostro Comune non è una semplice operazione di rinnovo urbano, ma una scelta precisa che mette al centro le persone: le nostre cittadine e i nostri cittadini, e insieme a loro, le lavoratrici e i lavoratori della nostra azienda di igiene ambientale AIM Ambiente.

Abbiamo voluto fortemente questo intervento investendo sul benessere della comunità e sul decoro dei nostri quartieri, offrendo alla città strutture più moderne, facili da utilizzare quotidianamente e che permettono un contenimento del percolato che causava sporcizia e cattivi odori.

Allo stesso tempo, questa operazione nasce dal profondo rispetto che l’Amministrazione nutre per chi ogni giorno lavora per mantenere pulita la nostra città. Le nuove campane sono progettate per essere più sicure durante le operazioni di svuotamento e movimentazione, riducendo drasticamente i rischi professionali per i dipendenti della raccolta rifiuti.

Prendersi cura di Vicenza significa prendersi cura di chi la vive e di chi, con il proprio lavoro, la tutela”. La sostituzione di tutte le campane del vetro nel nostro Comune non è una semplice operazione di rinnovo urbano, ma una scelta precisa che mette al centro le persone: le nostre cittadine e i nostri cittadini, e insieme a loro, le Lavoratrici e i Lavoratori della nostra azienda dell’igiene ambientale AIM Ambiente.

Abbiamo voluto fortemente questo intervento investendo sul benessere della Comunità e sul decoro dei nostri quartieri, offrendo alla Città strutture più moderne, facili da utilizzare quotidianamente e che permettono un contenimento del percolato che causava sporcizia e cattivi odori.

Allo stesso tempo, questa operazione nasce dal profondo rispetto che l’Amministrazione nutre per chi ogni giorno lavora per mantenere pulita la nostra città. Le nuove campane sono progettate per essere più sicure durante le operazioni di svuotamento e movimentazione, riducendo drasticamente i rischi professionali per i dipendenti della raccolta rifiuti.

Prendersi cura di Vicenza significa prendersi cura di chi la vive e di chi, con il proprio lavoro, la tutela”.

Dichiarazione di Andrea Giuseppe Zanonato, Amministratore unico di AIM Ambiente:

“Oggi abbiamo presentato due importanti innovazioni che da tempo la nostra Società stava aspettando e che contribuiscono rendere sempre più qualificato il nostro servizio alla città.

Si tratta infatti di una vera svolta circa le modalità della raccolta del vetro, sia nel campo dell’operatività che della sicurezza. Non solo, ma anche sul versante tecnologico stiamo vivendo un vero salto di qualità in forza della massiccia implementazione di contenuti tecnologici e di intelligenza artificiale ora ospitata a bordo dei nostri due nuovi mezzi.

Un importante investimento anche dal lato economico che l’azienda ha potuto realizzare grazie al supporto fondamentale della capogruppo MAGIS che ci sostiene nell’opera di continuo miglioramento del servizio reso alla città di Vicenza.”