Massima vigilanza nell’area Svt: serve più sicurezza per personale e utenti

Più sicurezza per il personale e gli utenti di Svt con l’estensione della “zona rossa” nell’area di viale Milano, comprendendo l’autostazione e la sede SVT. Lo avevano chiesto con lettera qualche giorno fa al prefetto Filippo Romano il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e il presidente di Svt Marco Sandonà e questa mattina è arrivata la risposta, con la convocazione da parte del prefetto di un Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, alla presenza anche del sindaco del Comune di Vicenza Giacomo Possamai, di rappresentanti delle forze dell’ordine e del procuratore generale.

“Ringrazio il prefetto, le forze dell’ordine e tutti coloro che erano questa mattina presenti al Comitato perché da parte di tutti c’è convinta volontà di collaborare per risolvere le criticità rilevate nell’area della stazione Svt in viale Milano -ha commentato il presidente Nardin a margine dell’incontro- L’obiettivo è chiaro: garantire la sicurezza degli utenti Svt e garantire la massima tutela del personale Svt, sia degli autisti che degli addetti all’officina, perché non siano oggetto di turbativa da parte di persone non autorizzate all’accesso nell’area Svt, in particolare di sbandati. I provvedimenti che chiediamo -ha spiegato Nardin- sono l’allargamento della zona a massima vigilanza, la cosiddetta zona rossa, all’interno dell’area Svt, che deve essere equiparata alle aree esterne al perimetro, visto che il disagio proviene dall’esterno. Stiamo già intervenendo con Iricav per il potenziamento della recinzione. Ricordo che quest’area diventerà a breve area di cantiere e, anche grazie al supporto della prefettura, stiamo definendo la perimetrazione corretta per procedere in tempi brevi con la realizzazione di un muro che impedisca gli accessi dall’esterno. Terza via da percorrere per mettere in sicurezza l’area -ha concluso il presidente- è il controllo con le squadre antidegrado del Comune di Vicenza, grazie alla collaborazione del Comune. E’ necessario allontanare le persone che soggiornano in maniera impropria all’interno della stazione e degli autobus. Le squadre antidegrado, che si avvalgono della sinergia tra Polizia Locale e assistenti sociali, sono in grado di trovare soluzioni a queste situazioni di disagio.”

L’incontro di questa mattina è stato preceduto da un sopralluogo alla sede Svt del consigliere provinciale con delega al Trasporto pubblico Marco Zocca. Accompagnato da tecnici provinciali e della società di trasporto, il consigliere ieri mattina ha percorso l’intero perimetro dell’area per verificare lo stato della recinzione, anche in vista dell’incontro dei prossimi giorni con Iricav.

“Dobbiamo mettere in sicurezza l’area Svt impedendo accessi dall’esterno -ha commentato Zocca- Sono certo che una volta che sarà aperto il cantiere Iricav e che verrà potenziata la sorveglianza, ci saranno benefici in termini di sicurezza sia per l’area Svt che per le aree circostanti, in particolare i vicini istituti superiori.”

