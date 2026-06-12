ARCUGNANO, PRIMO CONSIGLIO COL BOTTO: DAL ‘CASO SIOTTO’ ALLA NUOVA GIUNTA DI SIMONE CUOMO (VIDEO)

Si è aperta con una questione delicata la prima seduta del Consiglio comunale di Arcugnano guidato dal neo sindaco Simone Cuomo. Durante la verifica dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti è infatti emersa una problematica riguardante Simona Siotto, candidata sindaca sconfitta alle recenti elezioni.

E’ stato richiamato l’articolo 60 del Testo unico degli enti locali evidenziando come Siotto risultasse contemporaneamente consigliera comunale di minoranza a Vicenza e consigliera eletta ad Arcugnano. Il Consiglio ha quindi preso atto della situazione avviando le procedure previste dalla normativa.

«Con dispiacere abbiamo dovuto affrontare questo tema già nella prima seduta del nuovo Consiglio», ha commentato il sindaco, sottolineando come la questione sia emersa durante le due settimane di verifiche preparatorie all’insediamento.

Nel corso della seduta sono stati inoltre ufficializzati assessori e deleghe della nuova amministrazione. Laura Posenato è stata nominata vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili, Associazioni, Sport, Partecipazione e Consulte. Martino Dal Lago seguirà Ecologia e ambiente, Donata Favretto avrà le deleghe a Salute, Sociale, Pari opportunità e Istruzione, mentre Stefano Tosato si occuperà di Bilancio, Partecipate, Attività produttive e Personale. Tutte le altre deleghe rimarranno in capo al sindaco.

Cuomo ha anche indicato le priorità del mandato amministrativo: contrastare il calo demografico e invertire la tendenza allo spopolamento, lavorare per la riapertura della scuola Foscolo e rafforzare i servizi dedicati alle famiglie, con particolare attenzione al sostegno per chi iscrive i figli agli asili nido. Temi che, secondo il primo cittadino, avranno un ruolo centrale nell’azione della nuova giunta.