Interventi della polizia locale nella “zona rafforzata”: un denunciato per spaccio, uno per resistenza e lesioni e uno per tentato furto di bicicletta

VICENZA, 10 GIUGNO – Proseguono i controlli della polizia locale di Vicenza nelle aree interessate dalla cosiddetta “zona rafforzata”. Nei giorni compresi tra il 4 e il 7 giugno il Nucleo operativo speciale (Nos), con il supporto della Squadra antidegrado, ha intensificato l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di prevenzione dei reati contro il patrimonio tra Campo Marzo, il Quadrilatero e il centro storico.L’attività ha portato all’identificazione di una decina di persone, alla segnalazione alla Prefettura di sette persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, alla denuncia di tre persone, una per spaccio di sostanze stupefacenti, un’altra per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e l’ultima per tentato furto di bicicletta.

Questa mattina la presentazione dell’esito degli interventi da parte del sindaco Giacomo Possamai, del comandante Massimo Parolin e dei commissari Guido Guglielmi e Alessandro De Franciscis è stata l’occasione per fare il punto sull’attività di contrasto al degrado e alla microcriminalità.

«I controlli e le operazioni di questi giorni – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – dimostrano quanto sia importante il lavoro quotidiano svolto dagli agenti della polizia locale sul territorio. Grazie all’impegno del Nos, della Squadra antidegrado, delle altre forze dell’ordine e dei servizi sociali, negli ultimi anni la situazione è migliorata in modo significativo. Basti pensare a luoghi simbolo della città come Palazzo Chiericati o la Basilica Palladiana, che per anni si erano trasformati in punti di ritrovo e in dormitori notturni, e che oggi presentano una situazione completamente diversa.

Questo però non significa che il problema sia risolto. Gli episodi di spaccio, i reati contro il patrimonio e le situazioni di marginalità che continuiamo a registrare ci ricordano che resta ancora molto da fare e che serve mantenere alta l’attenzione. Per questo il primo ringraziamento va agli agenti che ogni giorno operano sul territorio, spesso in condizioni complesse e non prive di rischi, come dimostra anche l’aggressione subita da un operatore durante uno dei controlli effettuati nei giorni scorsi.

L’amministrazione continuerà a sostenere questo lavoro investendo negli strumenti necessari, a partire dal potenziamento della videosorveglianza. Entro la fine dell’estate completeremo infatti la rete di telecamere nelle zone di via Napoli, via Battaglione Monte Berico e corso Santi Felice e Fortunato, rafforzando ulteriormente la capacità di controllo e presidio del territorio».



Nel dettaglio, i controlli antidroga dei giorni scorsi hanno consentito di sequestrare anche numerose dosi di cocaina ed eroina. In un caso, durante un controllo effettuato in viale Milano, un uomo ha tentato di disfarsi della sostanza appena acquistata lanciandola in strada. Nel tentativo di impedirlo, gli agenti sono stati aggrediti e uno di loro ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.



Nel pomeriggio di venerdì, grazie anche al sistema di videosorveglianza presente a Campo Marzo, gli agenti del Nos hanno individuato e fermato un presunto spacciatore subito dopo una cessione di sostanza stupefacente avvenuta nei pressi della statua di Fogazzaro. L’acquirente ha consegnato spontaneamente la dose di eroina appena acquistata ed è stato segnalato alla Prefettura. Il presunto spacciatore, che ha cercato invece di allontanarsi, è stato fermato dagli agenti del Nos e poi denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto l’allontanamento dall’area verde in applicazione delle disposizioni previste dalla zona rafforzata.L’attività di controllo del territorio ha riguardato anche il contrasto ai reati contro il patrimonio.



Nella mattinata di domenica gli agenti della Squadra antidegrado sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato un uomo intento a forzare il lucchetto di una bicicletta in contra’ Cavour e lo avevano indotto a scappare. Grazie alle indicazioni raccolte, l’uomo è stato rintracciato poco dopo nel centro storico e denunciato per tentato furto. Dagli accertamenti è emerso inoltre che non aveva ottemperato a un precedente divieto di ritorno nel Comune di Vicenza emesso dal Questore.Nelle prossime settimane la Polizia locale proseguirà l’attività di presidio del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, al degrado urbano e ai reati che incidono sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da fenomeni di illegalità.