Veneto – Si ribalta una cisterna con 19mila litri di sostanze chimiche, evitato lo sversamento (FOTO)

Sono le 10 di oggi quando alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è giunta la chiamata di soccorso per una cisterna da 19.000 litri che trasportava sostanze chimiche ribaltata a Loria (TV) in Via Callalta. Subito si è attivata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfranco, competente per territorio e due squadre del nucleo NBCR (nucleare batteriologico chimico radiologico); la prima proveniente dalla Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Treviso e la seconda dalla sede dei Vigili del Fuoco di Mestre (VE).

I vigili del fuoco, in un primo momento, hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e ad impedire possibili sversamenti della sostanza trasportata.

Le squadre impegnate sul posto, in questo momento, stanno svolgendo assistenza ad una ditta privata che si sta occupando del travaso della sostanza ed il recupero della cisterna ribaltata.

Sul posto la Polizia Locale per la gestione del traffico e i rilievi di competenza.

Intervento ancora in corso.