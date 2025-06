A Castelgomberto la presentazione del libro “L’Arte di Far Soldi (con l’Arte)” a cura di Gaia Serena Simionati

Un viaggio tra collezionismo, mecenatismo e investimenti: da Agostino Chigi agli NFT

Castelgomberto (VI) – Un evento dedicato all’arte, alla bellezza e alla visione di chi, nei secoli, ha saputo trasformare l’intuito culturale in valore economico. Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 20.00, nella prestigiosa cornice di Palazzo Barbaran (via Villa 26), si terrà la presentazione del libro “L’Arte di Far Soldi (con l’Arte). Da Agostino Chigi agli NFT”, a cura di Gaia Serena Simionati, critica d’arte e cinema, curatrice indipendente e firma di lunga data nel panorama culturale italiano.

Il volume, pubblicato con il titolo internazionale The Art of Making Money (Through Art), nasce da una serie di articoli iniziati nel 2005, e racconta in modo accessibile ed esperto come, nel tempo, l’investimento in arte abbia rappresentato una scelta vincente anche per chi non disponeva di grandi capitali iniziali. Un itinerario tra epoche, personaggi e mercati, che spazia dai mecenati rinascimentali agli investitori contemporanei, passando per case-museo, collezioni private e vendite record nelle principali piazze internazionali.

Da Chigi a Frick, da Cristina di Svezia a Samuel Courtauld, il testo mette in luce figure storiche che hanno saputo riconoscere il valore dell’arte prima degli altri. Esemplari anche le narrazioni dei grandi collezionisti del Novecento e del nuovo millennio, con particolare attenzione al ruolo dell’Art Advisory, agli NFT, all’AI Art e alle fiere internazionali che oggi dettano il ritmo del mercato: da TEFAF Maastricht a Frieze London, da Art Basel a Miami e Hong Kong.

«Il libro non è solo una riflessione culturale», spiega l’autrice Gaia Serena Simionati, «ma una sorta di vademecum per imparare a leggere l’arte anche come forma di investimento, con benefici non solo economici, ma anche umani, intellettuali e spirituali. L’obiettivo è fornire strumenti per interpretare i segnali del mercato e valorizzare il patrimonio, personale e collettivo, attraverso la conoscenza».

L’iniziativa è sostenuta da Pietro Tovo di OCREV, promotore dell’evento, insieme al Comune di Castelgomberto, a Simone Mangieri (Eucaris, consulenze patrimoniali) e al Consolato Generale di Polonia a Milano. Al termine della presentazione è previsto un cocktail offerto da Cantine Masari.

«Ho deciso di sostenere questo progetto perché credo profondamente nel legame tra cultura e sviluppo economico», dichiara Tovo. «In un territorio come il nostro, ricco di imprenditoria ma spesso povero di consapevolezza artistica, è fondamentale riscoprire le radici culturali come motore d’innovazione. L’arte, se ben compresa, può diventare un valore aggiunto anche per l’economia locale».

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Info su: www.gaisimionati.com