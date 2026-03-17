Al Teatro Comunale una serata per Sammy Basso

Mercoledì 25 marzo, alle ore 20.30, il Teatro Comunale di Vicenza ospiterà l’anteprima ufficiale del Festival Biblico 2026 con una serata corale dedicata a Sammy Basso, il giovane biologo affetto da progeria, scomparso nel 2024 e divenuto simbolo di impegno e speranza.L’incontro nasce in occasione dell’uscita del libro “Sammy. Una vita da abbracciare”, edito da San Paolo Edizioni e scritto dai genitori di Sammy Basso, Amerigo Basso e Laura Lucchin, assieme alla giornalista Chiara Pelizzoni. La serata sarà un momento pubblico di racconti, ricordi, testimonianze dal vivo e videomessaggi che restituiranno il lato umano e spirituale di una vita straordinaria.

La storia di Sammy, che è riuscito a trasformare il limite imposto dalla malattia in occasione di

senso, responsabilità e testimonianza, rappresenta in modo emblematico e significativo il tema

di quest’anno del Festival Biblico: “Il potere del limite”. La manifestazione culturale

itinerante, giunta alla 22^ edizione, si svolgerà da aprile a giugno in dieci città italiane e, dal 14

al 24 maggio, arriverà a Vicenza, la diocesi capofila, coinvolgendo anche i comuni di Bassano del

Grappa, Breganze, Brogliano, Caldogno, Carmignano di Brenta, Castelgomberto, Dueville, San

Pietro in Gu, Schio, Sovizzo, Trissino, Villaverla.Alla serata del 25 marzo saranno presenti i genitori di Sammy Basso, i suoi amici più cari, la Christian rock band vicentina Mercanti di Perle, oltre a molti ospiti e testimoni. L’iniziativa è

promossa dal Festival Biblico in collaborazione con la Libreria San Paolo di Vicenza, San Paolo

Edizioni, l’Associazione A.I.Pro.Sa.B, con il patrocinio della Città di Vicenza.