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17 Marzo 2026 - 18.20

Al Teatro Comunale una serata per Sammy Basso

REDAZIONE
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Mercoledì 25 marzo, alle ore 20.30, il Teatro Comunale di Vicenza ospiterà l’anteprima ufficiale del Festival Biblico 2026 con una serata corale dedicata a Sammy Basso, il giovane biologo affetto da progeria, scomparso nel 2024 e divenuto simbolo di impegno e speranza.L’incontro nasce in occasione dell’uscita del libro “Sammy. Una vita da abbracciare”, edito da San Paolo Edizioni e scritto dai genitori di Sammy Basso, Amerigo Basso e Laura Lucchin, assieme alla giornalista Chiara Pelizzoni. La serata sarà un momento pubblico di racconti, ricordi, testimonianze dal vivo e videomessaggi che restituiranno il lato umano e spirituale di una vita straordinaria.
La storia di Sammy, che è riuscito a trasformare il limite imposto dalla malattia in occasione di
senso, responsabilità e testimonianza, rappresenta in modo emblematico e significativo il tema
di quest’anno del Festival Biblico: “Il potere del limite”. La manifestazione culturale
itinerante, giunta alla 22^ edizione, si svolgerà da aprile a giugno in dieci città italiane e, dal 14
al 24 maggio, arriverà a Vicenza, la diocesi capofila, coinvolgendo anche i comuni di Bassano del
Grappa, Breganze, Brogliano, Caldogno, Carmignano di Brenta, Castelgomberto, Dueville, San
Pietro in Gu, Schio, Sovizzo, Trissino, Villaverla.Alla serata del 25 marzo saranno presenti i genitori di Sammy Basso, i suoi amici più cari, la Christian rock band vicentina Mercanti di Perle, oltre a molti ospiti e testimoni. L’iniziativa è
promossa dal Festival Biblico in collaborazione con la Libreria San Paolo di Vicenza, San Paolo
Edizioni, l’Associazione A.I.Pro.Sa.B, con il patrocinio della Città di Vicenza.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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