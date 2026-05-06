A NOVENTA ARRIVA L’ECOCOMPATTATORE PER IL RICICLO “SMART” DI BOTTIGLIE DI PLASTICA

Giovedì 30 aprile a Noventa Vicentina è stato inaugurato il nuovo ecocompattatore dedicato alla raccolta delle bottiglie in plastica nell’ambito del progetto Corepla, insieme alla presentazione della nuova auto elettrica acquistata dal Comune.

L’iniziativa rientra nelle politiche di sostenibilità ambientale e di promozione dell’economia circolare, con l’obiettivo di incentivare la corretta raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica, in particolare delle bottiglie in PET.

Corepla è il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, al quale aderiscono oltre 2.500 aziende tra produttori di materie plastiche, trasformatori, utilizzatori e imprese del riciclo. Attraverso il CONAI viene versato il contributo ambientale, modulato in base alla riciclabilità degli imballaggi secondo il principio “chi inquina paga”.

Grazie alle risorse raccolte, Corepla coordina l’intera filiera della plastica, garantendo che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata vengano effettivamente avviati al riciclo, evitando la dispersione nell’ambiente. Tra le attività del Consorzio rientrano la collaborazione con i Comuni per i sistemi di raccolta, campagne di sensibilizzazione e progetti educativi nelle scuole.

Durante l’evento è stato inoltre illustrato il progetto RecoPet, sistema incentivante basato sugli ecocompattatori che consente la raccolta mirata delle bottiglie in PET per bevande come acqua, bibite, succhi, energy drink e latte. L’obiettivo è aumentare la raccolta soprattutto fuori casa, in linea con gli stringenti obiettivi europei di riciclo previsti dalla direttiva SUP (77% entro il 2025 e 90% entro il 2029).

Il funzionamento è semplice: tramite l’app gratuita RecoPet, i cittadini possono conferire le bottiglie vuote, non schiacciate e con etichetta integra nell’ecocompattatore. Ogni conferimento genera punti convertibili in sconti, coupon o gadget ecosostenibili realizzati in plastica riciclata, favorendo così un modello di economia circolare.

L’installazione del nuovo ecocompattatore si affianca alla presentazione della nuova auto elettrica comunale, segnando un ulteriore passo del Comune verso la riduzione delle emissioni e la mobilità sostenibile sul territorio.