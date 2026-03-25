“Da Porto in wine”, il mondo del vino in una location esclusiva

Le cantine del territorio, con i loro prodotti, in una location esclusiva. L’appuntamento con il mondo del vino è sabato 28 marzo, dalle 18 alle 24, in Villa Da Porto a Montorso Vicentino.

L’evento, denominato Da Porto in wine, è organizzato da Comune e Pro Loco. Le aziende vitivinicole saranno protagoniste nei loggiati della villa, dove proporranno degustazioni (disponibili due pacchetti) e la possibilità di acquisti in loco. A disposizione dei visitatori anche un’area finger food. Il tutto accompagnato da musica dal vivo. L’ingresso è libero, con degustazioni a pagamento.

È di 15 euro, invece, il costo per partecipare alle masterclass guidate dalla giornalista e wine educator Sara Missaglia, che prevedono la degustazione di vini selezionati. La prima è in programma alle 20 e la seconda alle 21.30. I posti sono limitati e su prenotazione, scrivendo a prolocomontorsovi@gmail.com.

Special guest dell’evento sarà la presentatrice e opinionista tv Lara Laino (in arte “zia Lara”), che interverrà alle 18.30.