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25 Marzo 2026 - 11.25

“Da Porto in wine”, il mondo del vino in una location esclusiva

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Le cantine del territorio, con i loro prodotti, in una location esclusiva. L’appuntamento con il mondo del vino è sabato 28 marzo, dalle 18 alle 24, in Villa Da Porto a Montorso Vicentino.

L’evento, denominato Da Porto in wine, è organizzato da Comune e Pro Loco. Le aziende vitivinicole saranno protagoniste nei loggiati della villa, dove proporranno degustazioni (disponibili due pacchetti) e la possibilità di acquisti in loco. A disposizione dei visitatori anche un’area finger food. Il tutto accompagnato da musica dal vivo. L’ingresso è libero, con degustazioni a pagamento.

È di 15 euro, invece, il costo per partecipare alle masterclass guidate dalla giornalista e wine educator Sara Missaglia, che prevedono la degustazione di vini selezionati. La prima è in programma alle 20 e la seconda alle 21.30. I posti sono limitati e su prenotazione, scrivendo a prolocomontorsovi@gmail.com.

Special guest dell’evento sarà la presentatrice e opinionista tv Lara Laino (in arte “zia Lara”), che interverrà alle 18.30.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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