Festival vicentino delle pro loco e delle bande musicali: domenica 19 a Villa Cordellina

Torna l’appuntamento con il più grande festival veneto di cultura popolare. Domenica 19 aprile a villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, si terrà la terza edizione del “Festival vicentino delle pro loco e delle bande musicali”. Il programma della manifestazione è stato svelato da Provincia di Vicenza, Unpli e Ambac nella sede del Consiglio regionale del Veneto a Venezia, ospiti del vicepresidente Francesco Rucco e dell’assessore Marco Zecchinato.

Protagonisti di questa domenica di festa per tutto il Veneto saranno la musica, l’arte, la tradizione e il buon cibo con 13 bande musicali, 3 gruppi di majorettes e 40 pro loco, tra cui 9 consorzi, da Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Venezia.

L’evento è organizzato da Provincia di Vicenza, Unpli Vicenza, Unpli Veneto, Ambac, OGD Terre Vicentine. Gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, del Ministero del Turismo e della Regione Veneto e della collaborazione della Rete delle Biblioteche Vicentine, del Tavolo Permanente delle federazioni bandistiche italiane, Radio Stella FM, Banca delle Terre Venete e ditta Segato.

Saranno quasi un migliaio i volontari delle Pro loco, a cui si aggiungono quasi 400 tra musicisti e majorettes.

“Una felice intuizione del presidente Nardin” l’ha definita il vicepresidente del Consiglio Regionale Rucco, che ha ricordato come la Regione Veneto abbia da subito abbracciato l’iniziativa sostenendola in maniera importante. “Due sono gli obiettivi che ci poniamo ora -ha sottolineato Rucco – favorire il coinvolgimento dei giovani nelle bande, che già sono una parte considerevole delle formazioni, e permettere che anche le bande musicali, le fanfare, i gruppi folk abbiano accesso ai finanziamenti della Regione, come stiamo proponendo con una specifica legge.”

Non è un caso che a seguire l’organizzazione del festival siano il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin con i consiglieri provinciali alla Cultura Maria Cristina Franco e al Turismo Francesco Enrico Gonzo, perché le pro loco e le bande sono valorizzazione dei territori, dei patrimoni artistici locali, dell’enogastronomia, sono storia, tradizione e identità. “Le bande sono la voce dei comuni e le pro loco il cuore: custodiscono il passato e costruiscono il futuro -ha affermato Nardin- per chi vive il territorio come noi è stato naturale unire queste due realtà e renderle protagoniste di un festival che è sempre più una festa regionale, con gruppi e visitatori da tutto il Veneto”.

Merito della grande sinergia che si è creata tra gli organizzatori, in particolare Unpli e Ambac, presenti stamattina in Regione con Eles Belfontali, in rappresentanza del presidente Ambac Veneto Paolo Girardi, Antonio Chemello presidente Unpli Vicenza e Rino Furlan presidente Unpli Veneto. “Una sinergia che quest’anno interessa tutta la regione -è stato sottolineato- Il Veneto è la terra con il maggior numero di sagre di qualità, perché qui ci sono prodotti enogastronomici di qualità e ci sono persone che si impegnano per promuoverla.”

Fondamentale il sostegno dei partner privati, tra cui la Banca delle Terre Venete. “Bande e pro loco promuovono il turismo sostenibile -ha affermato il presidente Gianfranco Sasso- che significa non solo valorizzazione, ma anche rispetto del territorio. Un obiettivo che è coerente con i principi ispiratori della nostra banca.”

Bande e pro loco che l’assessore Zecchinato ha definito “icone dell’identità veneta”, dando appuntamento al festival di domenica 19 aprile per comprenderne a fondo la natura e godere assieme della loro ricchezza.

IL PROGRAMMA

Per l’intera giornata verranno proposti esibizioni di bande musicali e majorettes, laboratori di musica, pittura e giochi per bambini, percorsi guidati al complesso monumentale di villa Cordellina e ai suoi affreschi. Le pro loco saranno presenti con stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche locali, il tutto accompagnato da una degustazione di vini vicentini.

Spazio anche ad una mostra di fotografia e a una di pittura con “Arte in villa”, a cura del Consorzio La Serenissima Agno-Chiampo, con oltre 40 artisti.

Al mattino (ore 9) è previsto un momento di approfondimento dedicato alla fiscalità per gli enti del terzo settore a cura della dott.ssa Monica Bernardello.

Alle 11 sarà presentato il libro sulle Pro Loco a cura del prof. Claudio Ronco, che illustra origini, tradizioni e cultura delle 125 pro loco della provincia di Vicenza. Non una semplice raccolta, ma un racconto a più mani del vicentino, tra natura, gastronomia, storia, arte, sviluppo. Un libro che si può riassumere in quattro parole, ha detto il suo autore: tradizione, innovazione, territorio, umanesimo.

Il clou dell’evento sarà nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, con la sfilata delle bande musicali e delle majorettes, precedute dalle autorità e dai gonfaloni dei Comuni vicentini. Il saluto delle istituzioni sarà introdotto dall’esecuzione dell’Inno di Mameli eseguito all’unisono da tutte le bande. Seguirà, alla fine del momento istituzionale, l’esecuzione dell’Inno alla Gioia e la consegna del premio ‘Pro Loco Vicentine–Cultura e Tradizioni’ a Bortolo Carlotto, recentemente mancato dopo una vita dedicata alle pro loco, al mondo del volontariato, alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

L’ingresso alla villa e a tutte le iniziative è libero.

ELENCO DELLE BANDE E DEI GRUPPI DI MAJORETTES PRESENTI: