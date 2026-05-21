Castelgomberto celebra l’oro verde: torna la Festa dell’Olio tra sapori, degustazioni e colline in festa

Sabato 23 e domenica 24 maggio Castelgomberto torna ad accogliere la Festa dell’Olio, arrivata quest’anno alla seconda edizione, con due giornate dedicate alla scoperta del territorio, dell’olio locale e delle eccellenze enogastronomiche delle nostre colline.

La manifestazione prenderà il via sabato 23 maggio con “Olio in Tavola”, la Cena di Gala ospitata nella Sala Foscola di Palazzo Barbaran. Un appuntamento già sold out che vedrà protagonisti prodotti del territorio, olio extravergine locale e un menù ideato dallo chef Andrea De Poli.

La serata proporrà un percorso gastronomico costruito attorno all’olio extravergine di oliva, dall’aperitivo fino al dessert, con piatti come il risotto alle erbe novelle con crema di ortiche e tartare di trota di alta valle, il turbante di branzino e mazzancolle su crema di patate all’olio extravergine e il plum cake all’olio accompagnato da gelato all’olio extravergine di oliva.

Domenica 24 maggio l’evento entrerà nel vivo tra Palazzo Barbaran, gli oliveti e alcuni dei luoghi più caratteristici del paese, con attività pensate per famiglie, appassionati e visitatori di tutte le età.

La giornata inizierà alle 8:30 con la Passeggiata tra gli Olivi e la Biciclettata tra gli Olivi, con ritrovo a Palazzo Barbaran. Alle 9:30 spazio alla “Merenda tra gli oliveti”, mentre dalle 10:30 alle 13:00 si terrà la degustazione di olio locale curata dalla Fondazione Italiana Sommelier Veneto.

Uno dei momenti centrali della giornata sarà l’inaugurazione ufficiale della Festa dell’Olio e la premiazione del concorso “I migliori Oli delle nostre Valli”, in programma dalle 11:30 alle 12:00 a Palazzo Barbaran.

A pranzo i visitatori potranno fermarsi a Palazzo Barbaran per gustare i piatti del giorno dedicati ai sapori del territorio: pasta di grano duro con l’olio di Castelgomberto e pasta di grano duro con un delicato sugo di zucchine e fiori di zucchina, pensato per esaltare l’aggiunta di un filo d’olio extravergine a crudo

Nel pomeriggio continueranno le attività dedicate all’olio con il primo corso di avvicinamento alla degustazione organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier Veneto e con nuove degustazioni accompagnate dalla possibilità di acquistare l’olio direttamente in loco.

Non mancheranno le iniziative per famiglie e bambini, con i giochi di una volta organizzati da “La Tana dei Tarli” nel cortile di Palazzo Barbaran. Durante tutta la giornata sarà inoltre presente il raduno statico del 500 Club Italia e l’animazione radiofonica con Gioia e Gianni di Stella FM.

Tra le iniziative collaterali anche l’apertura straordinaria del parco e dei giardini di Villa da Schio e la mostra “Castelgomberto – La nostra storia” allestita nell’ex scuola elementare.

Il Vicesindaco del Comune di Castelgomberto, Davide Schiavo, ha presentato il programma della seconda edizione della Festa dell’Olio sottolineando il valore storico e culturale dell’olivicoltura locale: “Il nostro olio ha alle spalle una storia millenaria ed è stato riscoperto grazie al lavoro di alcuni concittadini che hanno motivato, con ricerche e raccolta di documentazione, l’amministrazione comunale a dare vita a questa manifestazione che auspico possa diventare un punto di riferimento per il nostro territorio nei prossimi decenni. Possiamo vantare un territorio collinare, impreziosito da circa 18 mila olivi: un patrimonio visivo e storico-culturale davvero importante. La Festa dell’Olio ci offre una vetrina significativa e soprattutto ci ricorda le nostre responsabilità, come amministratori pubblici e come agricoltori che si occupano della coltivazione degli olivi.”

Anche il Presidente della Pro Loco di Castelgomberto, Riccardo Castagna, ha evidenziato il ruolo centrale dell’olio e dell’olivo per il territorio: “Castelgomberto può contare su circa 18 mila olivi e tra i 120 e i 150 produttori. L’olivo è parte integrante del nostro paesaggio. Noi, come Pro Loco, siamo chiamati a valorizzare il territorio e a promuovere l’olio anche grazie alla Festa dell’Olio, senza dimenticare la storica Fiera di Santa Maria Maddalena.”

La Festa dell’Olio vuole essere un’occasione per valorizzare il legame tra territorio, tradizione e comunità, portando al centro il lavoro dei produttori locali e il patrimonio paesaggistico delle colline di Castelgomberto.

La chiusura della manifestazione è prevista alle ore 18:30.