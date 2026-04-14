Vicenza, ecco il piano asfaltature: 21 km di strade e 3,6 milioni di euro

È stato presentato questa mattina a Palazzo Trissino, dal sindaco Giacomo Possamai, dal tecnico di Viacqua Gianmaria Santi e dal consigliere delegato di V-Reti Livio Negrini, il piano delle asfaltature che, fino alla fine dell’anno, interesserà le strade comunali di Vicenza. Il ripristino del manto stradale riguarda più di 21 chilometri di strade comunali, per un totale di oltre 110.000 metri quadrati di nuove pavimentazioni.

«Il tema delle asfaltature – le parole del sindaco Possamai – è una delle priorità più urgenti in città perché sono molte le strade che hanno bisogno di interventi. Saranno oltre 21 i chilometri di strade che quest’anno saranno oggetto di nuovi interventi da parte del Comune, di Viacqua e di V-Reti. Sono oltre 3 milioni e mezzo di investimento, quindi una cifra importante, che ci consente di intervenire in tante strade della città: dalla Marosticana al ponte di via dello Stadio. Arriverà poi finalmente il ripristino definitivo di viale Trissino, che era molto atteso. Sono dunque decine le strade in cui ci saranno interventi. È chiaro che non basta, perché avremmo bisogno di dieci volte le risorse che abbiamo a bilancio per poter intervenire davvero in tutta la città, ma diamo comunque un colpo importante nella direzione giusta. In questi tre anni di mandato, infatti, gli investimenti complessivi sulle strade sono stati 9,2 milioni per 50 chilometri di strade, ovvero 282.400 metri quadrati di asfalto».

«Il piano delle asfaltature 2026 – spiega l’assessore Cristiano Spiller – nasce dalla sinergia che in questi anni l’amministrazione comunale ha fortemente cercato con, Viacqua e V-Reti. Si tratta di un programma di interventi importanti e attesi, frutto della preziosa collaborazione tra le varie realtà coinvolte. Grazie a questa sinergia possiamo così organizzare il programma dei lavori evitando sovrapposizioni tra i cantieri e riducendo così il più possibile gli inevitabili disagi alla viabilità cittadina».

I lavori saranno svolti dal Comune di Vicenza, da Viacqua e da V-Reti. Le due società lavoreranno nell’ambito dell’adempimento al regolamento per l’esecuzione di scavi su strade comunali, che prevede il ripristino definitivo delle pavimentazioni a seguito di lavori di potenziamento, aggiornamento o estensione delle reti di sottoservizi. Il costo complessivo degli interventi sarà di oltre 3.600.000 euro, di cui più di 2 milioni finanziati dal Comune.

Le strade interessate da lavori curati dal Comune sono via Legione Gallieno, via Ceccarini, strada di Saviabona, viale Riviera Berica (Debba-Chiesetta Longara), viale dello Stadio, via della Ceramica, viale del Sole (tratti vari), viale Trento (tratto Albera-Missioni estere), strada delle Maddalene (tratti vari), viale Roma.

Quelle interessate dai lavori di Viacqua sono invece viale S. Agostino (incrocio con viale del Lavoro), via del Lavoro, via del Progresso, viale dell’Industria, viale San Lazzaro (fronte via dei Montecchi), viale Trento, piazzale Tiro a segno, viale Ortigara, via Monte Zovetto, via Divisionbe Julia, via Battaglione Stelvio, via cav. Vittorio Veneto, via Faedo, strada dal Prà, via Scarpelli, via Foscarina, strada Businello, strada San Pietro Intrigogna, strada Marosticana davanti al distributore Eni, viale della Pace dalla Stanga a via Barban, via Rossi da Ferreto De Ferreti a via Vaccari, viale Diaz – corsia Sud.

Le strade interessate dai lavori di V-Reti, relativi ai sottoservizi del gas, sono strada Setteca’ da via Paradiso alla ferrovia, via Battaglione Stelvio, via cav. Vittorio Veneto, strada di Bertesina con alcune laterali, stradella Sansigoli, viale Mazzini (marciapiede), strada Sant’Antonino “vecchia”, strada Sant’Antonino, via Faccio e via Rattazzi, via Scaramuzza, strada Marosticana, laterale viale Trento, contra’ Motton San Lorenzo, via Dante, via Battaglione Edolo, contra’ Ponte Novo, contra’ del Borghetto, via Miani, strada Maglio di Laghetto.

Altri lavori di V-Reti, relativi invece ai sottoservizi dell’elettricità, sono previsti in via Lago del Matese, viale Trissino 10a-12f, viale Sant’agostino 406-424, strada Biron di Sopra 104-117, via del Commercio, viale della Scienza, via Emanuele Filiberto di Savoia, via Groppino, via Monte Zovetto, via Rumor, via Morsolini, via Tornieri, via Niccolo’ Vicentino, viale della Pace, strada del Megiaro, via Martiri delle foibe, contra’ della Caimpenta, ciclabile viale della Serenissima, viale Da Vinci, strada delle Caperse da motorizzazione a via Ceccato, Pedemuro san Biagio civ. 72, adiacente Magis, corso Padova civ. 72, via Petrarca civ. 25, via Pizzoccaro civ. 96, via degli Ontani civ. 2-6, strada Ca’ Balbi civ. 4, via della Siderurgia civ. 53-59, viale Margherita civ. 83-89, via Lago di Lugano, via Bellini civ. 51, via Lago di Como.

Le strade interessate da lavori congiunti delle varie realtà coinvolte sono via Verci, via Boffalora, via Cernaia, laterale di via Lamarmora, via Murano e via Caprera.

Partiranno nei prossimi giorni, infine, i cantieri per le opere di riqualificazione della sede stradale con la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e la fresatura e asfaltatura della carreggiata, in alcuni tratti di quattro strade del piano asfaltature del 2025. Nel dettaglio le strade interessate saranno: via dei Laghi (tratto finale verso via Lago Maggiore, 80 metri), via Curtatone (170 metri), via Palestro (115 metri) e strada del Tormeno (pista Ciclopedonale, 515 metri). Sono previsti dei restringimenti temporanei delle carreggiate nei tratti interessati e potranno esserci dei rallentamenti alla viabilità. Gli interventi dureranno fino alla fine di maggio.