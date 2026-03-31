Arzignano, auto travolge ciclista: grave 67enne

Notizia in aggiornamento

Arzignano – Incidente in via del Lavoro all’incrocio con via della Concia, poco prima delle 8, dove un uomo di 67 anni in bicicletta è stato investito da un’auto.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi: è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia locale di Arzignano per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.