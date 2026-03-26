Arzignano, Noi Moderati conferma il sostegno a Riccardo Masiero per le elezioni amministrative

In vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Arzignano, Noi Moderati conferma ufficialmente il proprio sostegno a Riccardo Masiero. A renderlo noto sono stati il Segretario provinciale Chiara Senni e il Coordinatore cittadino Luca Bazzan. Masiero, lo ricordiamo, ex vicesindaco, è già sostenuto da Liga Veneta Repubblica, Lista Masiero Sindaco, Assieme per Arzignano, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ora Noi. A questo punto si attendono le mosse del Centrosinistra e della Lega (appoggerà Masiero? proporrà un proprio candidato che prenda l’eredità di Alessia Bevilacqua?).

Secondo il partito (Noi Moderati), la candidatura di Masiero rappresenta un equilibrio tra esperienza e visione strategica, capace di garantire una gestione solida ed efficace dell’amministrazione comunale. La decisione si inserisce in un percorso politico-amministrativo orientato alla continuità dell’azione di governo, con l’obiettivo di consolidare i risultati già raggiunti e promuovere al contempo un rinnovamento in grado di rispondere alle nuove esigenze della comunità locale.

Particolare attenzione, sottolinea Noi Moderati, sarà rivolta a temi chiave come lo sviluppo economico, il sostegno alle imprese e alle famiglie, e il rafforzamento della coesione sociale. Il partito si impegna a partecipare attivamente al progetto amministrativo, mettendo a disposizione competenze, responsabilità istituzionale e una visione improntata all’equilibrio e al pragmatismo, nel rispetto dei principi del buon governo e della partecipazione civica.

“Noi Moderati desidera concorrere alla costruzione di un percorso amministrativo serio e credibile, volto a garantire ad Arzignano prospettive di crescita, innovazione e qualità dell’azione pubblica”, si legge nel comunicato diffuso dalla segreteria provinciale di Vicenza.

Con questa conferma, il partito ribadisce la propria volontà di contribuire a un’amministrazione capace di affrontare le sfide della città con continuità, competenza e attenzione ai bisogni dei cittadini.