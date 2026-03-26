A CHIAMPO UNA NUOVA MENSA GIOIELLO PER LA SCUOLA ZANELLA (VIDEO)

Inaugurata a Chiampo la nuova mensa della scuola primaria “Giacomo Zanella”, uno spazio moderno pensato per migliorare il servizio scolastico e accogliere fino a 216 alunni. L’intervento ha riqualificato ambienti esistenti puntando su sicurezza, qualità e sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo. Importanti i lavori strutturali che hanno aumentato il coefficiente sismico da 0,78 a 0,86. Grande attenzione anche al comfort, con pannelli fonoassorbenti per ridurre il rumore durante i pasti. Sul fronte energetico, la struttura raggiunge la classe A4 grazie a pompa di calore e ventilconvettori, affiancati da un sistema di ricambio dell’aria. Realizzati anche nuovi servizi igienici. Un investimento che rende la scuola più sicura, efficiente e accogliente per studenti e personale.