OVEST VICENTINOSTREET TG
26 Marzo 2026 - 9.54

A CHIAMPO UNA NUOVA MENSA GIOIELLO PER LA SCUOLA ZANELLA (VIDEO)

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Inaugurata a Chiampo la nuova mensa della scuola primaria “Giacomo Zanella”, uno spazio moderno pensato per migliorare il servizio scolastico e accogliere fino a 216 alunni. L’intervento ha riqualificato ambienti esistenti puntando su sicurezza, qualità e sostenibilità, senza consumo di nuovo suolo. Importanti i lavori strutturali che hanno aumentato il coefficiente sismico da 0,78 a 0,86. Grande attenzione anche al comfort, con pannelli fonoassorbenti per ridurre il rumore durante i pasti. Sul fronte energetico, la struttura raggiunge la classe A4 grazie a pompa di calore e ventilconvettori, affiancati da un sistema di ricambio dell’aria. Realizzati anche nuovi servizi igienici. Un investimento che rende la scuola più sicura, efficiente e accogliente per studenti e personale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A CHIAMPO UNA NUOVA MENSA GIOIELLO PER LA SCUOLA ZANELLA (VIDEO) | TViWeb A CHIAMPO UNA NUOVA MENSA GIOIELLO PER LA SCUOLA ZANELLA (VIDEO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy