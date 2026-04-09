Torna la 12ma Camminata per la Vita tra sport e solidarietà

Torna l’appuntamento con la solidarietà nel cuore della Valle del Chiampo: domenica si terrà la 12ª Camminata per la Vita, uno tra gli eventi podistici non competitivi più attesi dal territorio, precisamente con partenza e arrivo a Restena di Arzignano. Organizzato dal Gruppo Giovani Restena in memoria di Carmelo Pizzolato, ogni anno la camminata unisce la voglia di benessere alla solidarietà.

L’evento è aperto a famiglie, appassionati di Nordic Walking e amanti del Trail Running. Gli itinerari, immersi in un suggestivo misto collinare tra valli, ruscelli e mulini antichi, sono divisi in tre lunghezze:

6 km: ideale per famiglie e bambini; 12 km: per chi cerca una sfida moderata; 20 km: dedicato ai camminatori più allenati. L’iniziativa, oltre a promuovere il benessere fisico e la riscoperta del territorio, sostiene attivamente l’associazione ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato Ovest Vicentino). In un’ottica di sostenibilità ambientale e riduzione dei rifiuti, l’organizzazione invita caldamente ogni partecipante a portare il proprio bicchiere personale da casa per usufruire dei punti ristoro. Come da tradizione, verrà assegnato un riconoscimento speciale ai tre gruppi più numerosi iscritti alla manifestazione. I percorsi saranno presidiati e percorribili fino alle ore 13:00.





I DETTAGLI

La partenza è libera e può avvenire nei seguenti orari: dalle ore 7:00 alle 9:30 per tutti i percorsi; fino alle ore 10:00 esclusivamente per il percorso da 6 km.

Partecipazione: €5 (include camminata e ristori lungo il tragitto).

Bambini: Gratuito fino ai 5 anni.

Pasta Party Finale: Al termine della camminata, sarà possibile pranzare in compagnia (€5 per adulti e ragazzi; €3 per bambini fino ai 10 anni).



