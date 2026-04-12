CRONACAVICENZA e PROVINCIA
12 Aprile 2026 - 20.45

Vicentino, 86enne travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne

REDAZIONE
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Tragedia nella serata di ieri a Romano d’Ezzelino, dove un uomo di 86 anni, Antonio Gonzo, ha perso la vita dopo essere stato investito da una Vespa guidata da un ragazzo di 14 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 lungo via Generale Giardino, in un tratto della provinciale 57.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava attraversando la strada, in un punto privo di strisce pedonali, quando è sopraggiunto lo scooter diretto verso sud. L’impatto è stato particolarmente violento: l’uomo è stato scaraventato a terra battendo la testa e per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane alla guida è invece caduto riportando contusioni ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano, sotto choc.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’86enne e prestare assistenza al ragazzo. I carabinieri hanno messo in sicurezza l’area, deviato il traffico e avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica. La strada è stata riaperta dopo circa due ore.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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