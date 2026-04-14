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14 Aprile 2026 - 11.43

Veneto – Moto fuori controllo, 62enne muore mentre va al lavoro

REDAZIONE
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Tragedia sulle strade del Bellunese nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile. Un uomo di 62 anni, originario della provincia di Treviso, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 7.20 lungo la strada provinciale 1, nella frazione di Lentiai, nel territorio di Borgo Valbelluna.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava raggiungendo il luogo di lavoro quando avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. La moto è uscita autonomamente dalla carreggiata, provocando un impatto fatale.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, mentre la circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Si tratta del terzo incidente mortale che coinvolge motociclisti in meno di una settimana nel territorio, un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto in condizioni meteo avverse.

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