Truffa choc nel Nordest: anziana raggirata con una finta app, sequestrati 200mila euro

Maxi truffa ai danni di un’anziana nel Nordest, dove la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di 200.000 euro nei confronti di due persone indagate per truffa aggravata e autoriciclaggio.

L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Trento, su disposizione del G.I.P. del Tribunale locale, al termine di un’indagine partita dalla denuncia presentata alla Procura. Le verifiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fatto emergere un raggiro ai danni di una donna invalida di circa 80 anni, residente in Trentino, senza familiari stretti su cui poter contare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati avrebbero instaurato con la vittima un rapporto di fiducia e vicinanza emotiva, sfruttandolo per convincerla a investire in presunte quote societarie. Alla base della truffa, la promessa di guadagni elevati legati allo sviluppo di una innovativa applicazione digitale.

Gli indagati avrebbero infatti parlato di un progetto nel settore tecnologico, sostenendo di essere pronti a lanciare una app chiamata “LINO Shopping APP (Lino il maialino salva soldino)”, pensata per aiutare gli utenti a risparmiare sulla spesa tramite premi e cashback. Un progetto che, però, non è mai stato realizzato.

A fronte di un investimento reale di circa 2.000 euro, la donna avrebbe versato oltre 100 volte tanto, arrivando a consegnare complessivamente 200.000 euro.

Le indagini, supportate da accertamenti bancari e testimonianze, hanno permesso di ricostruire il percorso del denaro, successivamente reimpiegato in attività economiche riconducibili ai due indagati.

Al termine degli accertamenti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro delle somme fino alla concorrenza dell’importo sottratto, pari a 200.000 euro.