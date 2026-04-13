Magyar trionfa in Ungheria, Orban sconfitto e il web si scatena con i meme

Magyar trionfa in Ungheria, Orban ne esce sconfitto. Il partito di Magyar, a spoglio terminato, si aggiudica 138 seggi mentre Fidesz si ferma a 55.

Una vittoria netta, proiettata verso la maggioranza assoluta, che segna l’inizio di un’altra Ungheria. A legittimarla è un’affluenza plebiscitaria: quasi l’80% degli elettori, oltre il dato già alto del 2022 e persino sopra il 1990, le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro. Un segnale politico forte, che ha premiato il leader di Tisza e inflitto il colpo decisivo al premier della “democrazia illiberale”.

Orban ammette la sconfitta sottolineando il risultato “chiaro” delle elezioni vinte da Tisza di Magyar. “Un risultato doloroso ma chiaro – dice in un breve discorso il premier uscente – La responsabilità e l’opportunità di governare non ci sono state date”. “Serviremo il nostro Paese e la nazione ungherese dall’opposizione”, aggiunge, dopo aver ringraziato i 2,5 milioni di elettori che hanno votato per Fidesz e promettendo di “non deluderli mai”. Nei 30 anni alla guida del partito, “abbiamo vissuto anni difficili e facili, belli e tristi”, conclude, ribadendo che “non si arrenderà mai, mai, mai”.

Nel frattempo, nel web si scatenano i meme sulla sconfitta di Orban: