Vicentino, presenta carta d’identità con microchip rimosso: denunciato un 22enne

Sembrava un documento perfettamente in regola, ma dietro l’apparenza si nascondeva una manomissione quasi invisibile. È quanto emerso a Thiene, dove un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo essersi presentato allo sportello dei servizi demografici del Comune esibendo una carta d’identità elettronica apparentemente valida.

A insospettire il personale è stato lo stato del documento, che mostrava una parte particolarmente deteriorata. Un dettaglio che ha spinto gli operatori a richiedere l’intervento della Polizia Locale per effettuare verifiche più approfondite. Sul posto è stata inviata una pattuglia che ha confermato i sospetti: il supporto plastico della carta era autentico, ma il danneggiamento non era dovuto a semplice usura.

Gli accertamenti hanno infatti rivelato che il documento era stato manomesso con estrema precisione per rimuovere il microchip integrato, elemento fondamentale della carta d’identità elettronica. L’operazione, eseguita in modo quasi “chirurgico”, risultava difficilmente individuabile da un occhio non esperto, poiché poteva essere scambiata per normale deterioramento dovuto all’uso.

Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza, mentre la carta d’identità è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Il microchip contenuto nella C.I.E. custodisce infatti tutte le informazioni necessarie all’identificazione digitale del titolare, comprese quelle anagrafiche e biometriche. La sua rimozione compromette la sicurezza del documento e ne impedisce l’utilizzo per l’accesso ai servizi digitali.

Sono ora in corso ulteriori indagini da parte del personale della prima unità operativa del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, finalizzate a chiarire le motivazioni della manomissione. Non si esclude che i microchip asportati possano essere destinati a utilizzi illeciti.