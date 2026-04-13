Vinitaly, inseguono un ladro in fuga: due ragazzi decisivi per l’arresto

Un episodio di prontezza e senso civico ha caratterizzato il pomeriggio di domenica 12 aprile durante il deflusso della prima giornata di Vinitaly, portando all’arresto di un 35enne in via Belgio a Verona.

L’uomo aveva appena compiuto un furto all’interno di un supermercato in via Roveggia e si era dato alla fuga, inizialmente inseguito dagli addetti del punto vendita. La corsa è poi proseguita nelle vie limitrofe, dove due ragazzini in bicicletta hanno deciso di seguirlo a distanza, mantenendolo sotto controllo senza mai perderlo di vista.

È stata proprio la loro segnalazione tempestiva a due agenti della polizia locale, impegnati nei servizi di viabilità legati alla fiera, a permettere un intervento rapido. Gli operatori sono riusciti a bloccare il 35enne e a recuperare la refurtiva, poi restituita al direttore del supermercato.

Nella mattinata successiva l’uomo è stato portato in tribunale per il rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di firma.

Sull’episodio è intervenuta anche l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, che ha sottolineato il valore del comportamento dei due giovani: «Si parla spesso di minorenni fuori controllo, ma quanto accaduto dimostra il contrario. I due ragazzi, senza esporsi a rischi, sono stati determinanti nel segnalare la situazione e consentire l’intervento della polizia locale».