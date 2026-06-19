Ritrovati in un mercatino 47 manoscritti dell’Ottocento: tornano al Patriarcato di Venezia

La Guardia di Finanza di Venezia ha recuperato e restituito al Patriarcato di Venezia 47 documenti originali di natura ecclesiastica risalenti al XIX secolo, riportando così alla consultazione pubblica un importante patrimonio storico e documentale della città lagunare.

L’operazione è stata condotta nell’ambito dei consueti controlli economici nel centro storico veneziano. I manoscritti, tutti vergati a mano, erano destinati ai parroci della chiesa di San Zaccaria e risalgono al periodo compreso tra il 1823 e il 1835, quando Venezia faceva parte del Regno Lombardo-Veneto.

I documenti sono stati individuati dai finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia durante un controllo in Campo San Maurizio, dove erano esposti in vendita su un banco di antiquariato insieme ad altri oggetti. Il venditore, così come il collezionista dal quale avrebbe acquistato il materiale, non è stato in grado di dimostrarne la legittima provenienza. Per questo motivo entrambi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di ricettazione.

Tra le carte recuperate figurano circolari interne del Patriarcato di Venezia riguardanti esercizi spirituali e celebrazioni eucaristiche, ma anche corrispondenza con le autorità governative dell’epoca. Si tratta di documenti di particolare interesse storico e culturale, che offrono uno spaccato inedito del ruolo svolto dalle parrocchie nella vita pubblica veneziana dell’Ottocento.

Tra i reperti più significativi emergono alcune richieste di informazioni su membri del clero e segnalazioni relative all’eventuale presenza di strutture correttive non conosciute all’Autorità di Governo, firmate dal Regio Commissario Superiore di Polizia del Sestiere di Castello.

Dopo il recupero, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha provveduto alla restituzione dei documenti agli Archivi del Patriarcato di Venezia. I manoscritti torneranno così a disposizione di studiosi, storici, giuristi e di tutta la città, contribuendo alla conservazione della memoria storica del territorio.

L’operazione conferma l’impegno delle Fiamme Gialle nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, garantendo il recupero e la fruibilità di documenti di rilevante interesse per la collettività.