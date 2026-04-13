Montagna – Recupero difficile per vento forte: escursionista soccorsa sul Sentiero della Madonna della Corona

Brentino Belluno (Verona), 13 aprile 2026 – Intervento complesso nel primo pomeriggio lungo il Sentiero della Madonna della Corona, dove una escursionista di 67 anni, residente a Mezzocorona, si è infortunata riportando la sospetta distorsione di una caviglia.

L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando è stato richiesto l’intervento del Soccorso alpino di Verona. Le operazioni di recupero sono state rese difficoltose dal vento forte che ha impedito all’elicottero di Verona Emergenza di entrare nel Vajo dell’Orsa, bloccando di fatto il supporto aereo.

Per questo motivo sono stati attivati sette soccorritori, partiti dalle basi di Verona e Rivoli. Dopo aver lasciato i mezzi, hanno raggiunto a piedi in circa quaranta minuti la donna, che si trovava lungo il percorso insieme a un’altra persona.

Raggiunta sul posto, la 67enne è stata stabilizzata con l’immobilizzazione della caviglia e successivamente caricata in barella. Il trasporto è avvenuto a piedi fino a valle, dove è stato possibile l’incontro con l’ambulanza a Brentino Belluno.

L’intervento si è concluso positivamente nonostante le condizioni meteo avverse e la zona impervia, che hanno reso il recupero particolarmente impegnativo.MODALITÀ SVILUPPATORE