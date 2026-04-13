La Polizia di Stato denuncia un 23enne dopo una folle serie di reati e il tentativo di recuperare l’auto sequestratagli

Non sono bastate una denuncia e il sequestro dell’auto a fermare un 23enne italiano che, tra la mattinata e la serata di ieri, ha tenuto impegnati gli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa in una sequenza di eventi quasi surreali. Tutto è iniziato in via Passalacqua, dove la Polizia è intervenuta presso una pasticceria per un soggetto in forte stato di agitazione; dopo essere stato identificato e sanzionato per ubriachezza molesta, il giovane si è però messo alla guida del proprio veicolo ignorando l’alt della pattuglia. Ne è nato un pericoloso tentativo di fuga, culminato con una denuncia in stato di libertà per i reati di rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico e dell’uso di sostanze stupefacventi, fuga dopo l’intimazione dell’alt con pericolo per l’incolumità del P.U. e degli altri utenti e per resistenza a pubblico ufficiale, e il contestuale sequestro del mezzo. La vicenda ha però preso una piega ancora più concitata in serata quando l’uomo, non rassegnato, si è introdotto nel deposito giudiziario dove l’auto era custodita. Utilizzando le seconde chiavi, ha messo in moto il veicolo e ha letteralmente sfondato la recinzione della struttura nel tentativo di recuperarlo, finendo però la sua corsa in un fossato dopo aver attraversato un prato limitrofo. Al termine della giornata, ai reati già contestati si sono aggiunte le accuse di violazione di domicilio e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.