Muore mentre mangia al Vinitaly l’imprenditore del Gin Gina, Stefano Adamo

È morto improvvisamente a Verona, mentre si trovava tra i padiglioni del Vinitaly, Stefano Adamo, imprenditore salentino di 51 anni, noto per aver fondato il gin artigianale “Gin Gina” e per la sua partecipazione televisiva al programma “Il contadino cerca moglie”.

Il malore è avvenuto nella giornata di domenica 12 aprile, proprio mentre l’uomo stava pranzando all’interno della fiera internazionale del vino e dei distillati. Secondo le prime informazioni, Adamo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco improvviso, ma alcuni testimoni hanno riferito un’altra possibile dinamica: un boccone di mozzarella che gli sarebbe andato di traverso, rendendo inizialmente incerta la causa del decesso. In ogni caso, i soccorsi sono intervenuti rapidamente all’interno della manifestazione e il 51enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Originario del Salento e residente ad Alliste, in provincia di Lecce, Adamo era un imprenditore molto conosciuto nel territorio. Insieme alla famiglia portava avanti un’azienda agricola specializzata nella produzione di olio extravergine d’oliva e altre attività legate al mondo agricolo. Negli ultimi anni aveva ampliato i suoi interessi entrando nel settore dei distillati, creando il “Gin Gina”, un prodotto ispirato a una ricetta familiare tramandata dalla nonna.

Nel suo ambiente era noto anche con il soprannome di “Patata Joe”, legato alla produzione agricola di famiglia, in particolare alle coltivazioni di patate. Figura apprezzata e riconoscibile nel panorama imprenditoriale pugliese, Adamo si era fatto conoscere anche al grande pubblico nel 2021, quando aveva partecipato al programma televisivo “Il contadino cerca moglie”, in onda su La Nove, distinguendosi per la sua personalità spontanea e simpatica.

La notizia della sua morte ha suscitato forte cordoglio nel Salento, dove era considerato un imprenditore dinamico e molto legato alle proprie radici familiari. Lascia una figlia giovane e tre fratelli, tutti impegnati nel mondo dell’imprenditoria agricola.