CRONACAVENETO
13 Aprile 2026 - 16.08

Veneto – Fanno sesso vicino alla stazione: scatta la maxi-multa da 10mila euro

REDAZIONE
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Intervento della polizia locale nei giorni scorsi a Montebelluna, dove una coppia è stata sorpresa in atteggiamenti intimi in pieno giorno, intorno alle 12.30, nei pressi della stazione ferroviaria.

Gli agenti, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, sono intervenuti interrompendo la scena e invitando i due a ricomporsi. Successivamente li hanno accompagnati al comando di via Zecchinel per l’identificazione.

Una volta accertate le generalità, per entrambi è scattata una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro per violazione delle norme sugli atti osceni in luogo pubblico.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Adalberto Bordin, che ha voluto sottolineare il lavoro svolto dagli agenti: «Un ringraziamento alla polizia locale, coordinata dal commissario Paolo Scarpa, per il controllo costante del territorio che consente di garantire sicurezza e decoro in città».

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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