Quando il sovranismo incontra il sovranismo: lo scontro inevitabile tra “patrie prima di tutto”

Il caso delle tensioni verbali tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, emerse da un’intervista al Corriere della Sera, offre uno spunto che va oltre la cronaca politica immediata. Non si tratta soltanto di una divergenza diplomatica o di un incidente comunicativo: è, piuttosto, l’illustrazione plastica di ciò che accade quando il sovranismo incontra un altro sovranismo.

La logica sovranista, nella sua versione più pura, si fonda su un principio semplice: ogni Stato deve massimizzare la propria autonomia decisionale, riducendo al minimo le interferenze esterne e subordinando le alleanze agli interessi nazionali. Tuttavia, questo impianto teorico si scontra con una contraddizione strutturale evidente: se tutti gli attori adottano contemporaneamente la stessa impostazione, nessuno è disposto a riconoscere la legittimità piena delle priorità altrui.

È proprio in questo spazio che si inserisce il paradosso politico evidenziato dal caso in questione. Due leadership che, in contesti diversi, hanno fatto del primato nazionale e della difesa degli interessi interni un elemento centrale del proprio consenso politico, finiscono per trovarsi su posizioni divergenti quando quegli interessi non coincidono. Il risultato non è la cooperazione armonica tra “sovranisti”, ma una competizione permanente tra sovranità che si sovrappongono e si scontrano.

In questo quadro, l’alleanza non scompare, ma si trasforma. Non è più un vincolo stabile fondato su valori condivisi o su un’architettura multilaterale forte, bensì una relazione condizionata, negoziale e spesso conflittuale, in cui ogni parte rivendica la propria autonomia come criterio ultimo di giudizio. Ed è proprio questa dinamica che rende fragile l’idea stessa di un fronte comune basato esclusivamente sulla retorica della “nazione prima di tutto”.

Il punto centrale non è stabilire chi abbia ragione tra Washington e Roma, ma osservare come la grammatica politica del sovranismo produca inevitabilmente frizioni quando si estende su scala globale. In un sistema internazionale composto da attori che ragionano tutti secondo la stessa logica di priorità nazionale assoluta, il rischio non è la cooperazione selettiva, ma un equilibrio instabile fatto di diffidenze reciproche, pressioni incrociate e continui riposizionamenti.

In definitiva, il caso Trump–Meloni mostra che il sovranismo funziona finché resta un principio interno. Quando diventa linguaggio comune tra più potenze, smette di unire e comincia a dividere: non costruisce un ordine alternativo, ma moltiplica i centri di conflitto.

In sostanza, possiamo pure essere sovranisti, sostenere un governo di destra, ma sperare che gli altri non lo facciano.