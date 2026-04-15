Vicenza – Egiziano punta coltello su tunisino per rubargli la bici in pieno centro: fermato con il taser

Momenti di tensione nella mattinata del 14 aprile nel cuore di Vicenza, dove un’aggressione con coltello ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Intorno alle 10, nei pressi dei Giardini Salvi, un giovane tunisino di 23 anni è stato assalito alle spalle mentre era in bicicletta: l’aggressore, un 29enne egiziano, lo ha afferrato e minacciato con un lungo coltello da cucina nel tentativo di rubargli il mezzo. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.

La vittima ha reagito, ma è stata colpita da alcuni fendenti al volto e in altre parti del corpo, iniziando a perdere sangue. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del radiomobile, che si trovava casualmente nelle vicinanze e ha assistito alla scena.

I militari sono intervenuti immediatamente intimando all’uomo di gettare l’arma, ma di fronte al rifiuto e al comportamento sempre più aggressivo hanno dovuto utilizzare il taser. La scarica elettrica ha permesso di immobilizzarlo e procedere all’arresto con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza: le ferite riportate non sarebbero profonde e la prognosi è di dieci giorni.

Entrambi i coinvolti risultano incensurati. Il giorno precedente erano stati controllati separatamente da un’altra pattuglia: il 23enne era stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.