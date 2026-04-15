Vicenza – Negozi in centro: al via l’iter per due concessioni in piazza Matteotti e piazza dei Signori

Il Comune di Vicenza avvia l’iter per la concessione di due immobili commerciali situati nel centro storico, in contesti di particolare valore culturale e monumentale. Si tratta di un negozio in piazza Matteotti 14 e di uno in piazza dei Signori 22, per i quali gli avvisi pubblici saranno pubblicati a breve sul sito istituzionale.

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Il primo immobile si trova nel complesso del Teatro Olimpico e del Palazzo del Territorio, mentre il secondo è situato all’interno della Basilica Palladiana ed è attualmente in uso temporaneo alla società L.R. Vicenza, con concessione valida fino al 31 agosto.

A spiegare gli obiettivi dell’operazione è l’assessore al patrimonio Sara Baldinato, che sottolinea come si tratti di due unità immobiliari inserite in complessi di interesse culturale. Per questo motivo, l’amministrazione punta a selezionare operatori economici che, oltre a garantire un adeguato canone, propongano attività commerciali di qualità, compatibili con il contesto e in grado di valorizzare il centro storico rendendolo sempre più attrattivo.

Il contratto prevederà inoltre l’obbligo di apertura al pubblico per almeno 230 giorni all’anno, così da assicurare continuità e presidio delle attività.

Nel dettaglio, il negozio di piazza Matteotti 14 è composto da un locale al piano terra, privo di servizi igienici, con una superficie catastale di 58 metri quadrati. Il concessionario dovrà farsi carico degli interventi di manutenzione necessari, i cui costi saranno scomputati dai canoni annuali. La concessione avrà una durata di 9 anni, con un canone annuo posto a base di gara pari a 13.000 euro. L’offerta dovrà includere anche una relazione sugli interventi previsti, che saranno sottoposti all’autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo.

Per quanto riguarda il locale di piazza dei Signori 22, la superficie catastale è di 29 metri quadrati. L’immobile sarà disponibile solo dopo la scadenza dell’attuale concessione, fissata al 31 agosto. In questo caso, l’attività dovrà essere orientata alla vendita di prodotti della tradizione locale e alla valorizzazione delle produzioni manifatturiere del territorio. La concessione avrà una durata di 6 anni, con un canone annuo a base di gara di 8.200 euro.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche comunali volte a coniugare valorizzazione del patrimonio pubblico e sviluppo economico, puntando su attività commerciali coerenti con il prestigio e l’identità del centro storico