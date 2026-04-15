Vicentino – Sfreccia con manovre pericolose: donna fermata dalla Polizia Locale, patente ritirata

Mattinata movimentata tra Thiene e Zugliano, dove una conducente è stata fermata dopo essere stata segnalata per guida pericolosa e ripetute infrazioni al codice della strada.

L’intervento risale alle ore 08:00 circa di lunedì 13 aprile, quando al comando di via Rasa sono arrivate diverse segnalazioni, tra cui quella del sindaco di Thiene e di alcuni cittadini, che denunciavano il passaggio quotidiano di un’auto lanciata a forte velocità e protagonista di manovre rischiose.

A seguito delle segnalazioni, la Polizia Locale Nordest Vicentino ha organizzato un servizio mirato di controllo. La pattuglia di pronto intervento è riuscita a intercettare il veicolo nel territorio comunale di Zugliano, riscontrando immediatamente quanto segnalato.

La conducente, infatti, procedeva a velocità sostenuta in direzione Thiene, effettuando diversi sorpassi in tratti dove tali manovre risultano vietate. Gli agenti sono riusciti a fermare l’auto solo una volta giunta a Thiene.

Alla guida è stata identificata C.P., 59enne residente in un comune limitrofo. Nei suoi confronti sono state contestate numerose violazioni al codice della strada, per un totale di 421 euro di sanzioni.

Oltre alla multa, per la conducente è scattata la decurtazione di 22 punti dalla patente e il ritiro immediato del documento di guida, con conseguente sospensione.